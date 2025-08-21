Centurions fokussieren sich trotz Stadions-Diskussion auf die Play-offs

Das letzte Ligaspiel verkommt bei den Centurions Augsburg zur Nebensache. Von Bedeutung ist das Aufeinandertreffen mit den Passau Pirates in der drittklassigen Regionalliga Süd nicht mehr (Samstag, 16 Uhr). Augsburg steht längst als Sieger der Hauptrunde fest. Wenn zuvor eine Frage unbeantwortet ist, dann die, ob Passau überhaupt die Mindestzahl an Spielern erfüllt. Oder ob es auf ein Freundschaftsspiel hinausläuft.

Augsburgs Teammanager Daniel Metzler wird im Vorfeld abklären, ob die Gäste ausreichend Personal – mindestens 25 Spieler – mitbringen. Sollte dies nicht der Fall sein, bliebe die Tageskasse geschlossen und der Eintritt für die Fans wäre frei. Die Augsburger werden in beiden Fällen die Partie nutzen, um allen Spielern Einsatzzeit zu verschaffen. Trainer Eugen Haaf hatte bereits vor einigen Wochen erklärt, sein Fokus liege ausschließlich auf den Play-offs. Darin wird sich entscheiden, ob die Augsburger ihrer Favoritenrolle gerecht werden und in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Bad Homburg Sentinels und Karlsruhe Engineers sind Gegner in den Play-offs

Inzwischen steht fest: Die Centurions müssen sich in zwei Spielen behaupten. Hoffnungen, man müsse sich lediglich gegen die Bad Homburg Sentinels (Regionalliga Mitte) durchsetzen, haben sich zerschlagen. Mit den Karlsruhe Engineers (Südwest) kämpft ein drittes Team in direkten Duellen um den Aufstieg. In der ersten Partie empfängt Bad Homburg Karlsruhe, in der zweiten tritt Augsburg in Bad Homburg an und abschließend ist Augsburg der Gastgeber gegen Karlsruhe. Metzler blickt zuversichtlich auf die Begegnungen mit Endspielcharakter.

Fernab der sportlichen Voraussetzungen setzt sich der Klub mit dem Dasein als Zweitligist auseinander. Bis zum Jahr 2028, wenn Football olympisch wird, möchte der Verband die Liga reformieren und die Professionalisierung vorantreiben. Für die Klubs bedeutet das personellen und finanziellen Mehraufwand. Augsburg hat seine Bewerbung für Liga zwei abgegeben, bis Ende August läuft das Lizenzierungsverfahren. Klubs müssen in bestimmten Bereichen, etwa in der Infrastruktur, im Personal oder in den Finanzen, eine bestimmte Punktezahl erreichen, um zugelassen zu werden. Augsburg erfüllt die Vorgaben weitestgehend – mit Ausnahme der Spielstätte.

Die Diskussion um den Austragungsort der Heimspiele hat inzwischen politische Ausmaße angenommen. Im Zentrum: das Rosenaustadion. Derzeit belegen die Fußball-Regionalligisten FC Augsburg und Schwaben Augsburg sowie die Leichtathleten der LG Augsburg die Sportstätte. Die Stadt verwehrte den Footballern bislang die Nutzung des Rosenaustadions und argumentierte mit der aktuellen Situation. „Für die Belegung durch die beiden Regionalligisten hat die Stadt Augsburg zwei Stadionverfügbarkeitserklärungen unterzeichnet, die uns zu einer uneingeschränkten Zurverfügungstellung des Rosenaustadions verpflichten“, erklärte das Referat für Kultur, Welterbe und Sport.

Ein Testlauf im Rosenaustadion ist noch nicht gänzlich vom Tisch

Entscheidender Punkt bleibt dabei die Rasenqualität. Würde die Stadt den Footballern die Nutzung erlauben, müsste sie gewährleisten, dass sich der Rasen vor den Fußballspielen in bestem Zustand präsentiert. Für den FCA ist der Rasen von entscheidender Bedeutung, da mitunter Profis eingesetzt werden und deren Verletzungsrisiko minimiert werden soll. Da im American Football Spieler mit hohem Gewicht und viel Masse aufeinandertreffen, die wenig zimperlich mit dem Grün umgehen, kämen nach den Spielen der Footballer wohl mehr Rasenpflege und damit auch mehr Kosten auf die Stadt zu.

Centurions-Funktionär Metzler argumentiert damit, dass etliche Spiele seines Teams in der Sommerpause der Fußballer ausgetragen würden. „Und bei schlechtem Wetter kann der Platzwart immer noch den Platz sperren“, betont er. Den Verein für Rasenschäden haftbar zu machen, wäre für die Stadt wohl kaum möglich, da „grob fahrlässiges Handeln“ der Auslöser sein müsste.

Noch ist ein Testlauf im September nicht gänzlich vom Tisch, der politische Druck hat in den vergangenen Tagen zugenommen. Das Play-Off-Spiel gegen Karlsruhe (Samstag, 27. September) wollte Metzler nutzen, um zu zeigen, dass beides möglich ist: Fuß- und Football im Rosenaustadtion. Das Sporrtreferat der Stadt erklärt, warum sich dies nicht umsetzen ließe. Am Mittwoch, 23., und Freitag, 26. September, fänden Heimspiele des FCA II und der Schwaben statt. „Unter der Prämisse, dass für die Regionalliga ein Spielfeld mit entsprechender Qualität zur Verfügung gestellt werden muss, ist die maximale Belegungszeit in dieser Woche damit durch die beiden Regionalligisten bereits erreicht.“ Eine Woche nach dem Footballspiel findet das nächste Heimspiel des FCA in der Rosenau statt. Zudem verweist die Stadt darauf, dass auch in anderen Städten wie Kempten die gemeinsame Nutzung eines Stadions „nicht unproblematisch“ sei.

Metzler muss über Alternativen nachdenken. Anfang September soll der nächste gemeinsame Termin stattfinden, zu dem die Sportverwaltung auch einen Vertreter der German Football League eingeladen hat. Die Stadt hat das Ernst-Lehner-Stadion (Oberhausen) und die Karl-Mögele-Anlage (Göggingen) ins Gespräch gebracht. Mit der German Football League (GFL) hat sich Metzler darauf verständigt, dass man im Aufstiegsfall „Welpenschutz“ genießen würde und eine Übergangslösung möglich wäre. Wie das Entgegenkommen der GFL konkret aussieht und welchen Einfluss es auf die Lizenzvergabe nimmt, steht indes nicht fest. Wer beispielsweise keine überdachte Tribüne mit 800 Sitzplätzen hat, muss in anderen Feldern punkten.