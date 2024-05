Das Cinestar in Augsburg – Öffnungszeiten, Parken und Ticketpreise

Das Cinestar am Augsburger Hauptbahnhof ist das zweitgrößte Kino in Augsburg. Wir liefern Ihnen Informationen rund um Parksituation, Öffnungszeiten und Ticketpreise.

Das Cinestar-Kino in Augsburg befindet sich im Helio Einkaufszentrum, welches direkt am Augsburger Hauptbahnhof liegt. Es verfügt über neun Säle mit insgesamt rund 1600 Sitzplätzen. Das Augsburger Cinestar ist nach dem akustischen Standard "Dolby-Atmos" zertifiziert, der ein besonders immersives Filmerlebnis verspricht. Für Kartenreservierungen und andere Anliegen erreichen Sie das Cinestar Augsburg entweder telefonisch unter 0451 / 70 30 20 - 0 oder über die offizielle Webseite des Kinos.

Warum das Cinestar in Augsburg beinahe verkauft worden wäre

Bei der Cinestar-Gruppe handelt es sich heutzutage um einen Zusammenschluss von mehr als 50 Kinos, die über 90.000 Sitzplätze im gesamten bundesdeutschen Gebiet anbieten und damit die größte deutsche Kinokette darstellt. Gegründet wurde die Kinokette Cinestar kurz nach dem zweiten Weltkrieg in Lübeck. Zum damaligen Zeitpunkt hieß die Kette jedoch "Kieft und Kieft Filmtheater" und war ein reiner Familienbetrieb, der langsam aber stetig wuchs. Nach der Wiedervereinigung kaufte der Betrieb etliche leerstehende Kinos auf dem Gebiet der ehemaligen DDR auf und wandelte die Lübecker Stadthalle zum ersten Kino unter der Bezeichnung "Cinestar" um. Im Laufe der nächsten 15 Jahre schlossen sich immer mehr Kinos dem Familienbetrieb an. Die bedeutendste Übernahme fand 2003 statt. 37 Kinos der UFA Gruppe wurden in das Unternehmen eingegliedert. Das erste und ursprüngliche Kino der Cinestar-Gruppe, das Lichtspiele Hoffnung in Lübeck war zwischen 1948 und 2004 in Betrieb.

Infolge einiger wirtschaftlicher Fehlentscheidungen stand das Familienunternehmen Mitte der 2010er Jahre vor schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen und prüfte einen Verkauf an die, an einer Übernahme interessierten, britischen Kinokette VUE, der Muttergesellschaft der Cinemaxx Kinos in Deutschland. Aufgrund von Vorgaben aus dem Bundeskartellamt hätte sich die Cinestar-Gruppe bei einer solchen Übernahme von einigen ihrer Kinos trennen müssen um eine Monopolisierung des Kinomarktes in gewissen Städten auszuschließen. Bei dem Cinestar-Kino in Augsburg hätte es sich um eines der Kinos gehandelt, die an einen Mitbewerber hätten verkauft werden müssen. Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage der Kinobranche im allgemeinen, die nicht zuletzt durch die stetig wachsenden Marktmacht von Video on Demand Lösungen und die Folgen der Covid19 Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ließ die VUE Gruppe von den Fusionsplänen mit der Cinestar-Gruppe vorerst ab.

Kinoprogramm im Cinestar Augsburg

Das aktuell gültige Kinoprogramm sowie Informationen zu etwaigen Sondervorstellungen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Cinestar-Kinos in Augsburg.

Cinestar Augsburg: Öffnungszeiten und Ticketpreise

Das Cinestar in Augsburg öffnet jeden Tag 15 Minuten vor dem Beginn der ersten Vorstellung.

Die Preisgestaltung der Kinotickets richtet sich je nach Komfortgrad der Kinositze sowie nach dem Tag der Vorstellung. Es wird in die Kategorien "Comfort", die einem normalen Kinositz entspricht, sowie "Premium" unterschieden. Bei der Kategorie "Premium" erhalten die Kinobesucherinnen und Kinobesucher einen Kinositz mit elektrisch verstellbarer Fußlehne. Der Kinobesuch zwischen Montag und Mittwoch ist bei beiden Kategorien jeweils etwas günstiger als ein Kinobesuch zwischen Donnerstag und Sonntag.

Comfort Montag bis Mittwoch

Kinder unter 12 Jahren: 6,50 Euro

Personen ab 12 Jahren: 9,90 Euro

Rabattierte Karten (Schüler und Studenten): 8,90 Euro

Comfort Donnerstag bis Sonntag

Kinder unter 12 Jahren: 6,90 Euro

Personen ab 12 Jahren: 10,50 Euro

Rabattierte Karten (Schüler und Studenten): 9,90 Euro

Premium Montag bis Mittwoch

Kinder unter 12 Jahren: 9,90 Euro

Personen ab 12 Jahren: 12,90 Euro

Rabattierte Karten (Schüler und Studenten): 11,90 Euro

Premium Donnerstag bis Sonntag

Kinder unter 12 Jahren: 9,90 Euro

Personen ab 12 Jahren: 13,90 Euro

Rabattierte Karten (Schüler und Studenten): 12,90 Euro

Es können bis zu 6,50 Euro je nach Film an Extra-Zuschlägen anfallen (3D und Überlänge).

An Feiertagen wird die Preistabelle "Donnerstag bis Sonntag" angewandt.

Für Gruppentarife besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Cinestars Augsburg.

Wie man das Cinestar in Augsburg erreicht - Anfahrt, Parken und Elektroladesäulen

Das Augsburger Cinestar-Kino befindet sich am Hauptbahnhof Augsburg im Helio Einkaufscenter und ist deswegen sehr gut verkehrstechnisch angebunden. Zu Fuß erreichen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel in weniger als einer Minute. Die Adresse lautet Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg. Wenn Sie es vorziehen mit dem eigenen PKW ins Kino zu fahren können Sie das Parkhaus des Helio Einkaufscenters nutzen. Besucherinnen und Besucher des Cinestar-Kinos dürfen die Parkgarage zu günstigeren Preisen nutzen. Für eine Parkdauer von ein bis drei Stunden werden zwei Euro, für eine Parkdauer bis vier Stunden wird eine Parkgebühr von drei Euro erhoben.

Dazu müssen die Kinogäste, die mit einem Auto angereist sind, ihr Parkticket an der Kinokasse separat entwerten lassen. Für Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen stehen in der Tiefgarage des Helio Einkaufscenters acht Ladepunkte des Typs 2 mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 22 kW zur Verfügung. Sie können im Parkhaus des Helio Augsburg mit allen gängigen Zahlungsmitteln zahlen. Darunter fallen neben allen Kreditkarten, mit Ausnahme von Diners Club, EC-Karten, der Zahlung mit Bargeld auch die Möglichkeit mit Apple Pay, Google Pay oder sogar mit PayPal zu zahlen. Für Personen mit besonderen Bedürfnissen stehen speziell gekennzeichnete, barrierefreie Parkplätze zu Verfügung. Die Durchfahrtshöhe des Parkhauses beträgt zwei Meter.