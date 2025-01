Augsburger ziehen wegen Corona-Impfschäden vor Gericht

Der Mann sagt, er leide an einer Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels. Außerdem habe er weitere Beschwerden, darunter ein sogenanntes Post-Vac-Syndrom, also unterschiedliche gesundheitliche Probleme, die infolge einer Impfung aufgetreten seien. Oft geht es in solchen Fällen um Erschöpfungssymptome, um Kopfschmerzen. Seine Erkrankungen, so schildert es der Mann in Schriftsätzen ans Gericht, seien nach einer Corona-Impfung entstanden. Er hat deshalb Klage vor dem Landgericht Augsburg eingereicht, 60.000 Euro Schmerzensgeld fordert er vom Impfstoffhersteller Biontech. Inzwischen gibt es zahlreiche vergleichbare Verfahren.

