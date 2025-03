Dachschaden am Schaezlerpalais verursacht massive Probleme

Das direkt am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße gelegene Schaezlerpalais ist Augsburgs bedeutendstes und am besten erhaltene privates Wohn- und Geschäftshaus des 18. Jahrhunderts. Nicht nur deshalb ist diese Perle des Rokoko ein Muss für alle, die Augsburg besuchen, wirbt die Einrichtung in eigener Sache. Das 1770 vollendete bürgerliche Palais beherbergt zudem zahlreiche Gemäldesammlungen und Sehenswürdigkeiten. Wer derzeit genauer hinschaut, entdeckt auf beiden Seiten ein mit Planen geschütztes Dach. Im Innenhof des Gartens gibt es zudem eine Absperrung unterhalb der Treppenstufen. Der Garten darf betreten werden. Was passiert mit dem sanierungsbedürftigen Dach? Die Stadt Augsburg rechnet mit einer Millioneninvestition, um den Schaden zu beheben. Auch am Perlachturm steht eine teure Sanierung an.

Das Schaezlerpalais ist ein Eckgebäude an der Maximilianstraße, das sich zudem entlang der Katharinengasse zieht. In diesem Bereich läuft eine Großbaustelle, die aber nicht mit dem Schaezlerpalais in Verbindung steht. Das Hotel Maximilian‘s errichtet einen Neubau, der Ende des Jahres bezogen werden soll.

Das Schaezlerpalais zieht sich entlang der Katharinengasse. Das Hotel erweitert an dieser Stelle. Foto: Michael Hörmann

Das Schutznetz am Schaezlerpalais hängt seit Sommer 2024

Am Dach vom Schaezlerpalais wird gegenwärtig nichts gemacht. Die Stadt teilt auf Anfrage mit: „Aktuell finden Untersuchungen zur Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Dachs durch die Statik des Hochbauamtes Augsburg statt.“ Das Schutznetz hängt seit Sommer 2024. Grund: In den vergangenen Jahren kam es aufgrund des Alters der Dachdeckung dazu, dass Dachsteine abgerutscht sind. Passanten sollen geschützt werden, heißt es. Betont wird von Seiten der Stadt, dass es bislang keine Personenschäden gegeben habe - weder in der Zeit vor Anbringung des Schutznetzes noch danach.

Es gibt erste Erkenntnisse, wie die Schäden behoben werden. Die sogenannte Dachlattung muss getauscht werden. Außerdem müssen teilweise Dachziegel getauscht und neu verklammert werden. Für die Dachsanierung kalkuliert die Stadt mit Kosten von rund fünf Millionen Euro. Ein Zeitplan liegt noch nicht vor. „Da derzeit noch geprüft wird, welchen Umfang die Arbeiten haben werden, kann noch kein Zeitrahmen für die Bauarbeiten angegeben werden“, so die Stadt.