Das sind die Pläne für den Jugendtreff im Gögginger Hallenbad

Seit Jahren wird um einen Jugendtreff in Göggingen gerungen. Jugendliche und Kinder sollen eine Anlaufstelle im Ortskern bekommen. Nach langer erfolgloser Suche fand man die ehemalige Gaststätte im Gögginger Hallenbad. Die Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Organisationen (Arge) hatte die Räume vorgeschlagen - nach langer Prüfung haben jetzt der Jugendhilfeausschuss und der Bauausschuss grünes Licht für einen Umbau gegeben. Ein Architekturbüro hat bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt und auch das Geld für den Umbau ist vorhanden.

In Göggingen gibt es bislang nur den öffentlich geförderten Jugendtreff der evangelischen Jugend an der Friedrich-Ebert-Straße. Noch unter Vorgänger-Sozialreferent Stefan Kiefer (SPD) wurde beschlossen, dass der Stadtteil mindestens zwei weitere Standorte für die Jugendarbeit braucht. Die Treffs sollten ursprünglich als sogenannte „Pop-up-Treffs“ in leer stehenden Immobilien für gewerbliche oder gastronomische Nutzung innerhalb Göggingens entstehen, so das Konzept. Von dieser Idee hatte man sich allerdings nach erfolgloser Suche verabschiedet. Für das Hallenbad spricht, dass es fußläufig zu den öffentlichen Verkehrsmitteln liegt und die Möglichkeit bietet, durch die angrenzenden Sport- und Schwimmhallen Sport und Jugendarbeit zu verbinden. Dazu liegt es weit genug von Wohnhäusern entfernt, sodass auch hier keine Konflikte zu befürchten sind.

Nach einem einstimmigen Beschluss im Bauausschuss stimmten auch die Vertreter des Jugendhilfeausschusses ohne Gegenstimme dem Projektbeschluss für das Jugendcafé in der ehemaligen Gaststätte des Hallenbades Göggingens zu. Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) zeigte sich angetan von dem Vorhaben („toller Standort“). In den kommenden Monaten würden Förderanträge und der Bauantrag gestellt, skizzierte Claudia Klemm, Sachbearbeiterin im Sozialreferat, den weiteren Ablauf. So werde das Amt für Kinder, Jugend und Familie nach den Sommerferien das Interessenbekundungsverfahren für die Trägerauswahl des Jugendcafés starten. Wenn alles nach Plan verlaufe, könne Anfang 2026 mit der Baumaßnahme begonnen und Mitte des Jahres mit der Fertigstellung gerechnet werden, so Klemm.

Der Jugendtreff wird barrierefrei zugänglich sein

Aus den Plänen, die den Mitgliedern des Ausschusses zur Verfügung gestellt wurden, war nicht ersichtlich, dass ein Fahrstuhl vorhanden und damit Barrierefreiheit gegeben ist. Das merkten Heidi Hofstetter, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Augsburg (SJR), und Stadtrat Benedikt Lika (CSU) an. „Es ist ein Aufzug vorhanden, der alle Ebenen erschließt bis auf die Empore“, informierte Claudia Klemm. Vertreter des Behindertenbeirats hätten bereits die Räumlichkeiten in Augenschein genommen und auch die vorhandene Behindertentoilette besichtigt. „Sie entspricht nicht mehr den heutigen Standards, wurde aber für in Ordnung erklärt“, sagte Klemm. Die ehemalige SJR-Vorsitzende Marlene Mechold regte an, dass nach der Trägerauswahl auch Jugendliche an der weiteren Ausgestaltung beteiligt werden sollten.

Rund 759.000 Euro wird der Umbau nach den jetzt beschlossenen Plänen kosten - 120.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Die Kostensteigerung muss aus einer Rücklage des Jugendreferates beglichen werden.

Ein multifunktionaler Raum im Eingangsbereich des Schwimmbades wird neu gebaut

Im Außenbereich der Gaststätte wird ein multifunktionaler Raum im Eingangsbereich des Schwimmbades neu gebaut. Die Räume der ehemaligen Gaststätte werden durch einen weiteren Raum im Obergeschoss ergänzt, der über eine „großzügige Treppenanlage“ erreicht werden kann, die auch zum „Chillen“ einlädt, wie es im Entwurf heißt. Auf der unteren Ebene entsteht ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Auf dem „Dach“ des Büromoduls wird eine Galerie errichtet, die als Rückzugsplatz für die Jugendlichen dienen soll. Insgesamt entstehen für die offene Jugendarbeit in Göggingen 240 Quadratmeter Räume.

Auch die Außenanlagen dürfen die Jugendlichen benutzen. Diese sollen in Eigenregie durch die Jugendlichen selbst hergestellt werden. Pflasterung und Bepflanzung ist durch den Gastronomiebetrieb bereits vorhanden. Hier könne man auch über eine mögliche Kooperation mit den ortsansässigen Vereinen und Initiativen nachdenken, heißt es im Entwurf.

Wenn alles nach den Plänen der Bauverwaltung läuft, wird mit einem Baubeginn im Januar 2026 gerechnet. Die Fertigstellung soll dann im Juli 2026 erfolgen, so die Stadt.