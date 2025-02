Das Turamichele hat den Augsburger Perlachturm verlassen

Nicht nur der Augsburger Perlachturm wird saniert, sondern auch das Turamichele wird rundum erneuert und restauriert. Dazu hat es den Perlachturm verlassen und zieht vorübergehend in die Restaurierungswerkstatt Wieland in Friedberg ein, wo es für die Wiedereröffnung des restaurierten Perlachturms 2027 hergerichtet wird.

Vor ihrem Auszug wurde die Figur des Turamicheles sorgfältig in Einzelteile zerlegt und verpackt. Am Freitagvormittag wurde dann in einer Holzkiste verpackte Turamichele, die Unterkonstruktion und der Spieltisch des Glockenspiels mithilfe eines Krans aus dem Turmfenster auf den Rathausplatz gehoben.

Der Perlachturm neben dem Augsburger Rathaus ist seit 2017 geschlossen. Die gesamte Sanierung des Wahrzeichens soll neun Millionen Euro kosten. (amb)