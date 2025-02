Ein Kran hilft: Das Turamichele zieht aus

Das Turamichele liegt den Menschen am Herzen. Man erinnert sich nur daran, welchen Aufschrei es vor ein paar Jahren gegeben hat, als die Kunstfigur bei seinem Auftritt ohne Blumenschmuck am Fenster des Perlachturms auskommen musste. Jedes Jahr fasziniert das Turamichele vor allem Familien mit Kindern. Nun macht die Kunstfigur eine schöpferische Pause. Wegen der Sanierung des Perlachturms kann das Turamichele nicht auftreten. Es zieht um.

Für den Auszug aus dem Perlachturm bedarf es fremder Hilfe. Es ist ein Kraftakt. Das Gewicht wird auf 250 Kilogramm geschätzt. 1,80 Meter ist die Figur zudem groß. Daher wird das Turamichele nun in Einzelteile verpackt. Dies geschieht nach Auskunft der Stadt am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitagvormittag macht sich die Kunstfigur auf die Reise. Ein Kran wird benötigt, um die Einzelteile aus dem kleinen Fenster zu hieven. Um 9 Uhr soll die Aktion am Freitag starten.

Turamichele zieht in eine Restaurierungswerkstatt

Das Turamichele verlässt Augsburg für einen längeren Zeitraum. Die vorübergehende Adresse ist dann in Friedberg. Die Restaurierungswerkstatt Wieland richtet die Figur für die geplante Wiedereröffnung des restaurierten Perlachturms im Jahr 2027 her. Die Sanierung und Restaurierung der Figur, der Spielmaschinerie und der Podesterie des Turamicheles wird unterstützt durch die Stadtwerke sowie die Burkhard und Edith Wollschläger-Stiftung.