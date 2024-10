Oberhausen wartet sehnsüchtig auf Ende der Dauerbaustelle

Seit Mitte Juli kommt es im Augsburger Stadtteil Oberhausen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Bahnhof. Der Straßenzug ist für Autofahrer und Tram gesperrt. Anliegende Geschäfte sind erreichbar. Geschäftsleute klagen, wie sie anfangs befürchtet haben, über einen teils massiven Umsatzrückgang. Seit drei Monaten leben die Menschen in Oberhausen mit der Baustelle. Weitere vier Wochen müssen sie durchhalten. Mitte November sollen die Arbeiten beendet sein. Der zeitliche Fahrplan werde eingehalten, sagen die zuständigen Stadtwerke Augsburg.

Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg geht davon aus, dass am Freitag, 15. November, die Baustelle beendet sein werde. Er führt zu den Arbeiten aus: „Gleis- und Tiefbau in der Fahrbahn sind abgeschlossen, ebenso die Kanalsanierung und die Erneuerung der Brückenabdichtung der Hettenbachbrücke.“ Derzeit finden nach seinen Worten noch Erneuerungen der Sparten Gas und Wasser in den Gehwegbereichen statt.

Baustelle in Ulmer Straße: Tramgleise werden erneuert

Anlass für die Großbaustelle war der Austausch der alten Tramgleise. Nach 44 Jahren, in denen die alten Straßenbahntrassen zum Einsatz kamen, war eine Erneuerung höchste Zeit, hieß es bei den Stadtwerken. Das Unternehmen nutzte die Sperrung der Ulmer Straße, um weitere Arbeiten an Versorgungsleitungen zu erledigen. Fergg sagt: „Die Leitungsarbeiten von Wasser und Gas auf der Westseite sind komplett abgeschlossen, hier laufen bereits die Straßenbauarbeiten.“ Arbeiten an der Ostseite würden Anfang kommender Woche abgeschlossen sein, sodass auch dort der Straßenbau beginnen könne. In der Mitte werde noch an Gasleitungen gearbeitet. Arbeiten an der Wasserversorgung seien bis auf wenige Hausanschlüsse erledigt.

Der Fahrplan sieht vor, dass die Straßenbahnlinie am Montag, 18. November, wieder durch die Ulmer Straße verkehrt. Start ist zum Betriebsbeginn ab 4.30 Uhr. Gegenwärtig bedienen Ersatzbusse den Abschnitt von Wertachbrücke bis zum Park&Ride-Platz Augsburg West. Die Gesamtkosten der Großbaustelle liegen bei rund fünf Millionen Euro, davon entfallen rund 1,6 Millionen Euro auf den Leitungsbau Gas und Wasser. Insgesamt werden in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz rund 565 Meter Gas- und 285 Meter Wasserleitungen ausgetauscht und neu verlegt. Zudem erneuern die Stadtwerke mehr als 70 Gas- und Wasserhausanschlüsse.

Baustelle in Ulmer Straße: Zeit drängt, weil Adventfeier ansteht

In Oberhausen wird weniger auf Zahlen geschaut, man orientiert sich an einem Datum: dem 15. November. Dann soll alles fertig sein. Hannelore Köppl, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge), sagt: „Unter den betroffenen Geschäftsleuten war das Empfinden bisher sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall gab es überall Einbußen. Die Kunden kamen in der Regel ganz gezielt und leider nicht zum Bummeln.“ Die rechtzeitige Fertigstellung der Baustelle ist für eine Veranstaltung am Bahnhof wichtig. Am ersten Adventswochenende, 30. November und 1. Dezember, findet der Oberhauser Advent statt.



Gastronomen in der Ulmer Straße hätten am meisten über die Folgen der monatelangen Baustelle geklagt, sagt Hannelore Köppl. Vereine hätten Sitzungen verschoben oder andernorts organisiert. Lediglich Stammgäste hielten den Wirten die Treue. Einen Wunsch hat die Arge-Vorsitzende jetzt: „Ich hoffe auf eine baldige Nachpflanzung der Kirschbäume.“