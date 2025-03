Der Frühling zieht in Augsburg im Botanischen Garten ein

Der Frühling gibt ein Gastspiel in Augsburg. Besonders schön zeigt er sich bereits im Botanischen Garten. Auch wenn noch nicht viele Blumen blühen, gibt es schon jetzt einiges zu entdecken. Der Japangarten ist in der Mittagssonne immer ein Hingucker. Die Stadt Augsburg verspricht ein abwechslungsreiches Frühlingsprogramm.

Ausstellung „Aus den Tropen auf den Tisch“ läuft in Augsburg

Die Ausstellung „Aus den Tropen auf den Tisch“ ist noch bis Sonntag, 6. April, für Besucherinnen und Besucher in der Pflanzenwelt unter Glas zu sehen. Am Freitag, 4. April, von 15 bis 17 Uhr und am Samstag, 12. April, von 10 bis 12 Uhr findet jeweils die Familienaktion „Auch Bienen haben Schweißfüße“ statt. Imker Martin Dix und und Martin Winter, Mitarbeiter des Umweltbildungszentrums, beantworten Fragen.

„Früh aufstehen“ heißt es für alle, die am Samstag, 5. April, . Martin Trapp vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) von 7 bis 9 Uhr auf der Führung zum Thema „bird & breakfast“ begleiten wollen. Dabei lässt sich laut Stadt feststellen, dass die Redensart vom frühen Vogel, der den Wurm fängt, eigentlich gar nicht stimmt. Denn vor allem wird am frühen Morgen kräftig gesungen und gezwitschert. Hinterher lockt ein gemeinsames Frühstück im Biergarten.

Am Donnerstag, 10. April, von 16 bis 17 Uhr können Besucher unter dem Motto „Frühblühende Stauden im Schattenbereich“ bei einem Garten-Praxis-Seminar mit Stefanie Klotz vom Botanischen Garten erfahren, wie mit der richtigen Pflanzenauswahl auch schattige Bereiche attraktiv und dauerhaft begrünt werden können.