Augsburg

06:14 Uhr

Demo in Augsburg: Protest für Frieden, Klima und gegen Sexualisierung

Plus Etwa 450 Radfahrer demonstrieren am Sonntag in Augsburg für Frieden und Klima. Weil sie sich von der Polizei diskriminiert fühlen, ziehen sich mehrere Frauen aus.

Von Fridtjof Atterdal

Augsburgs erste kombinierte Demonstration zu den Themen Frieden und Klimagerechtigkeit hat am Sonntag auf der B17 stattgefunden. Auch für die Einführung eines Tempolimits sowie autofreier Sonntage wurde demonstriert. Eingebettet war die Aktion in einen dezentralen Aktionstag für Frieden und Klimagerechtigkeit. An diesem Tag fanden in ganz Deutschland verschiedene Events, Aktionen und Informationsveranstaltungen statt. In Augsburg erregten einige Frauen Aufmerksamkeit, weil sie sich am Rande der Demo ausgezogen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

