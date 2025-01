Der Campus Cat wird an der Augsburger Uni doch kein Denkmal gesetzt

Viele Jahre war der rot getigerte Kater Leon, besser bekannt als Campus Cat, ein gern gesehener Gast auf dem Augsburger Unigelände. Dort verbrachte er viel Zeit, faulenzte in der Sonne, streifte durch die Korridore und ließ sich auch gern streicheln. Studenten legten dem beliebten Kater Seiten in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram an, denen auch heute noch tausende Menschen folgen. Zahlreiche Medien berichteten über ihn. Vor eineinhalb Jahren starb das Tier. Es gab Überlegungen, dem Kater auf dem Unigelände mit einer Skulptur ein Denkmal zu setzen. Doch dazu kommt es nicht.

Das Thema sei intern ausführlich verfolgt worden, erklärt Sprecherin Manuela Rutsatz. Zwischenzeitlich habe man aber davon abgesehen, dem Kater ein Denkmal zu bauen. „Dies, weil die Universität grundsätzlich keine dauerhaften baulichen Gedenkstätten auf dem Campus errichtet“, sagt Rutsatz. Die ideellen Denkmäler in Form der Auftritte von Campus Cat in den sozialen Netzwerken gebe es weiterhin. „Ansonsten werden sich Alumni und Beschäftigte sicher auch ohne eine Skulptur gern an Campus Cat erinnern, spätestens wenn sie an dessen Lieblingsplätzen an der Universitätsbibliothek oder am Uni-See vorbeischlendern“, erklärt die Sprecherin. (ziss)