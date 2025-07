Forellenhof Schindler expandiert am Stadtmarkt und übernimmt Nordsee-Filiale

Der Abschied der Nordsee-Filiale am Augsburger Stadtmarkt kam für viele überraschend: Nordsee hat den Laden leergeräumt. Geblieben ist die Filiale in der City-Galerie. Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer am Stadtmarkt einsteigt. Es ist ein Nachbarstand. Der Forellenhof Schindler aus Eppishausen vergrößert sich. An der geschlossenen Nordsee-Filiale werden Passanten bereits informiert. „Nach Komplettumbau entsteht hier unsere neue Filiale“, lautet die Botschaft. Der jetzige Laden wird aufgegeben. In den Umbau wird sehr viel Geld investiert.

Der Forellenhof Schindler ist seit 1980 am Augsburger Stadtmarkt

Der Forellenhof Schindler ist eine bekannte Größe am Stadtmarkt. Verkauft wird ein großes Angebot an Fischen, Fischsalaten und Fischsemmeln. Seit dem Jahr 1980 ist das Unternehmen am Stadtmarkt vertreten. Martina und Andreas Schindler haben 2019 den Forellenhof übernommen und führen die Familientradition fort. Eppishausen liegt im Unterallgäu, rund 50 Kilometer von Augsburg entfernt.

Die neue Verkaufstheke soll ein Hingucker werden

Andreas Schindler bestätigt, dass man sich am Stadtmarkt neu aufstellen möchte. Nach seinen Worten werden mehrere hunderttausend Euro investiert. In der ehemaligen Nordsee-Filiale wird eine große Theke errichtet, deren Bauzeit allein vier Monate beträgt. Es sei daran gedacht, „dass zwei Schiffe aufeinander zufahren“, verrät Schindler. Im September sollen die Bauarbeiten starten. Ziel ist, Anfang Dezember zu starten: „Für uns ist das Weihnachtsgeschäft sehr wichtig.“ Künftig werde es im neuen Laden einen kleinen Imbiss geben, so Schindler. Derzeit überlege man, die Öffnungszeiten auszudehnen. Aktuell hat der Forellenhof am Stadtmarkt montags und dienstags geschlossen.

Icon Vergrößern Das ist die Information von Schindler an der ehemaligen Nordsee-Filiale. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Das ist die Information von Schindler an der ehemaligen Nordsee-Filiale. Foto: Michael Hörmann

Nach dem Abschied von Nordsee gibt es noch zwei Fischhändler am Stadtmarkt. Neben Schindler ist Schwingenstein Fisch & Feinkost präsent. Das Unternehmen setzt neben dem Verkauf auf ein größeres Gastroangebot im Freien.