Nach Wiedereröffnung: Der Sprungturm in Haunstetten wird vermisst

Der Anblick ist ungewohnt. Am Beckenrand des Haunstetter Hallenbades, wo sonst die Sprungtürme standen, sieht man nur ein Absperrband und einige Pylone, welche die Stelle absichern. Am Samstag hat das Hallenbad Haunstetten wieder geöffnet – nach vierwöchiger Pause. Die Sprungtürme wurden demontiert, weil wohl das Fundament durchgerostet war. Ob sie wieder aufgestellt werden, ist ungewiss. Für viele Besucher ein herber Verlust.

In der Diskussion war zuletzt immer der abgebaute Fünf-Meter-Turm – doch das Problem betraf alle Sprungtürme des Bades, auch die beiden Ein-Meter-Bretter und das Drei-Meter-Brett wurden abgebaut. Das Fundament, auf dem die gesamte Sprunganlage ruhte, hatte Rostschäden, berichtet ein Bademeister. Vor allem für die jüngeren Badegäste hat das Bad stark an Attraktivität verloren, berichten Badegäste.

Die Schwimmvereine sind froh, dass das Bad in Augsburg wieder geöffnet hat

Am Samstagvormittag sind die Schwimmvereine im Haunstetter Bad. Die Triathleten von „Triathlon Augsburg“ und TG-Viktoria ziehen ihre Bahnen im Schwimmbecken. „Der Anblick des Bades ohne Sprungturm ist schon ungewohnt – aber uns Triathleten stört das natürlich nicht so sehr“, sagt Trainer Paul Wenninger. „Wir sind vor allem froh, dass das Bad wieder geöffnet hat, die Wasserfläche hat enorm gefehlt“, so der Trainer. In den vergangenen Wochen habe man im Bärenkeller-Freibad trainiert, doch das sei zuletzt etwas frisch geworden.

Für Michael Schropp von TG-Viktoria hat die Situation vor allem Vorteile. Bislang mussten die Triathleten bei ihrem Training am Montag die Leinen umhängen, um die parallel trainierenden Turmspringer nicht zu stören. Der Aufwand entfällt die nächste Zeit. Schropp lobt die Entscheidung der Stadt, für die Übergangszeit das Bärenkellerbad offen zu lassen. „Wir waren zum Teil 40 Schwimmer, die dort trainieren, daran sieht man auch, wie sehr das Haunstetter Bad gefehlt hat“, berichtet der Triathlet.

Den Jugendlichen fehlt der Sprungturm enorm

„Uns fehlt der Sprungturm enorm“, sagt dagegen die Haunstetterin Natalie Martin. „Was soll ich mit zwei pubertierenden Jungs denn sonst im Schwimmbad machen?“. Die Mutter ist mit ihren Kindern regelmäßig im Haunstetter Bad. Bei der Jugend seien die Türme enorm beliebt gewesen, erzählt sie. „Ich hoffe sehr, dass sie so schnell wie möglich wieder aufgestellt werden.“

Das bekräftigen ihre Söhne. „Ich bin vor allem vom Ein-Meter-Brett“ gesprungen und konnte da meine Kunststücke wie Salti und Schrauben üben“, sagt Nils (11). Vom Beckenrand gehe das natürlich nicht mehr. Sein Bruder Tim (13) ergänzt: „Ein Schwimmbad braucht mindestens eine Rutsche oder einen Sprungturm, sonst ist es nicht interessant.“

Auch eine Haunstetter Familie, die ihren Namen nicht nennen wollte, wünscht sich die Türme zurück. „Zumindest den Einer- und den Dreierturm hätten wir sehr gerne wieder“, erzählen die beiden elf und 13 Jahre alten Töchter. „Der Sprungturm wird ja auch für Schwimmabzeichen benötigt“, ergänzt die Mutter.