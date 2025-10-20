Der TSV Firnhaberau spielt „Theater Theater“

Die Theatergruppe des TSV Firnhaberau nimmt sich selbst auf den Arm und zeigt, wie eine Theaterprobe verlaufen kann: Eine Theatergruppe möchte einen Krimi aufführen, doch in der Probe geht alles schief, was schiefgehen kann. Ein Schauspieler ist verhindert, die anderen Schauspieler kennen ihre Einsätze nicht oder stellen überflüssige Fragen. All das lässt den Regisseur Frank Wagner (gespielt von Sebastian Neumaier) bereits verzweifeln, dann kommen noch seine selbstgeschaffenen Probleme hinzu: Er hat mit verschiedenen Schauspielerinnen angebandelt und hat dazu noch eine Ehefrau, sie alle sollen nichts voneinander wissen.

Als das Stück seinen Lauf nimmt verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem. Die verschiedenen Ebenen zwischen Schauspiel und privaten Gesprächen führen zu einer immer absurderen Darstellung, durch die witzige Dialoge entstehen. Die eigentliche Handlung des Krimis lässt die die Zuschauer bereits Schmunzeln: Lady Elizabeth Thitherthorough (gespielt von Sara Marterer) trauert um ihren verstorbenen Ehemann und wird zunächst selbst des Mordes verdächtigt. Doch schließlich entpuppt sich der Inspektor (gespielt von Niklas Rutschmann), der in Wahrheit gar kein echter Inspektor ist, als der wahre Mörder des vermögenden Lords.

Ein Zuschauer mischt sich noch in das Stück ein

Für beherzte Lacher sorgt außerdem ein unbeteiligter Zuschauer (gespielt von Fabian Seebach), der versehentlich für einen Schauspieler gehalten wird und in das Schauspiel einsteigt. Da er seinen Text natürlich nicht kennt, nimmt die die Handlung immer absurdere Wengen und das Chaos erreicht seinen Höhepunkt.

Der TSV Firnhaberau bringt regelmäßig Theaterstücke auf die Bühne. Seit August probt Regisseur Benedikt Dierl mit seinen vier Schauspielern das Stück „Theater, Theater“ von Sabine Misiorny und Tom Müller zwei- bis viermal in der Woche. Sie alle sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichsten Lebenswelten, teilen jedoch die Freude am Theaterspielen. „Ich selbst bin Staatsanwalt und die Schauspieler sind Sozialarbeiter, Handwerker oder IT-Spezialisten“, erzählt der Regisseur. Besonders in Erinnerung blieben ihm die vielen gemeinsamen Proben: „Wir hatten unglaublich Spaß beim Einstudieren, weil wir ja sozusagen in der Theaterprobe eine Theaterprobe probten.“

Theaterspielen ist wie Urlaub für den Regisseur

Für den Regisseur sei das Theaterspielen wie Urlaub oder Sport für andere Menschen. Was ihn vorher belastet habe, sei nach einer Probe weniger erdrückend. Im kommenden Jahr feiert der TSV Firnhaberau 100-jähriges Bestehen. Zur Feier soll ein besonderes Stück mit vielen Schauspielern aufgeführt, darauf freut sich der Regisseur bereits besonders. Dierl erzählt auch, was ihn an dem Stück reizt: „Das Schöne und vor allem Witzige an der Komödie ist, glaube ich, die Selbstironie darin. Da sind schon so kleine Wahrheiten dabei, die manch einem Schauspieler den Spiegel vorhalten.“

Besonders gelang den Schauspielern am Premierenabend der Wechsel zwischen gespieltem Theater und echtem Schauspiel: Die Darsteller präsentierten des Theaterstück mit sichtbarer Freude am Spiel und sorgen so für viele lustige und komische Momente.

„Theater, Theater“ der Theaterleut’ des TSV Firnhaberau wird noch am: 25. Oktober um 20 Uhr und am 26. Oktober um 18 Uhr im Hubertshof, Hubertusplatz 2, 86169 Augsburg aufgeführt. Karten gibt er entweder über die Website tsv-firnhaberau.de, per Mail an manuelakiefl@tsv-firnhaberau.de oder per Telefon/WhatsApp unter 0178-2678313.