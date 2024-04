Augsburg

06:45 Uhr

Der Himmel über der Firnhaberau: Theatergruppe spielt Komödie

Plus Himmlisches Vergnügen für Theaterfreunde: Die Theatergruppe des TSV Firnhaberau spielt eine Komödie über das überraschend bayerisch geprägte Leben nach dem Tod.

Von Michael Eichhammer

„Wir lassen uns überraschen, was wir heute sehen, weil ´Unsere Theaterleut´ immer unterhaltsame Stücke bieten“, sagt Christian Freigang. Er besucht mit seiner Frau Gisela, Sohn Michael und Oma Josefina die Premiere des neuen Stücks der Theaterabteilung des TSV Firnhaberau im Hubertushof. Josefina Timpel weiß wie die anderen Familienmitglieder nicht, was sie erwartet, doch ist sie sicher: „Man hat hier immer was zu lachen.“

Sie soll Recht behalten: Bei der Premiere amüsieren sich die Zuschauer prächtig über die Geschehnisse im weißblau gefärbten Himmel, den sich die Autoren Karl Schubeck und Sabine Rühl in ihrer Komödie „Bayerischer Himmel 4.0 – oder: Ja wo san ma denn?“ ausgedacht haben. Das Stück beantwortet auf humorvolle Weise Fragen wie diese: Wie weit steht es um die Digitalisierung im Himmel? Kann man sich auf Wolke Sieben nochmal verlieben? Ist Reichtum oder ein gottgefälliger Lebensstil die sichere Eintrittskarte durch die Himmelstüre?

