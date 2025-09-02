Der Zustand mancher Bahnhöfe in Augsburg ist ein Armutszeugnis

Ein Bahnhof muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Wenn etwa Graffiti an Wänden oder Gebäuden prangt, ist das zwar meist nicht schön, aber zumutbar – ohnehin wird es wohl wenig bis gar nichts bringen, sie zu entfernen, weil zeitnah das nächste folgen dürfte. Worauf es an Bahnhöfen vielmehr ankommt, ist die Funktionalität: Erstens müssen die Züge zuverlässig kommen, und das pünktlich. Zweitens müssen die Bahnhöfe in einem Zustand sein, der allen Fahrgästen erlaubt, in den gewünschten Zug zu kommen. Beides ist nicht zu viel verlangt – und in Augsburg regelmäßig nicht der Fall. Das ist unzumutbar.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86163 Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis