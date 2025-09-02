Icon Menü
Der Zustand mancher Bahnhöfe in Augsburg ist ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn

Kommentar

Der Zustand mancher Bahnhöfe in Augsburg ist ein Armutszeugnis

Bahnhöfe müssen keine Schönheitspreise gewinnen, sondern funktionieren. An Augsburger Stationen bestehen dabei aber inakzeptable Probleme. Die Bahn muss dringend handeln.
Max Kramer
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Von „fit für die Zukunft“ sind manche Bahnhöfe in Augsburg noch weit entfernt. An der Haunstetterstraße funktionieren etwa die Aufzüge schon länger nicht.
    Von „fit für die Zukunft“ sind manche Bahnhöfe in Augsburg noch weit entfernt. An der Haunstetterstraße funktionieren etwa die Aufzüge schon länger nicht. Foto: Peter Fastl

    Ein Bahnhof muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Wenn etwa Graffiti an Wänden oder Gebäuden prangt, ist das zwar meist nicht schön, aber zumutbar – ohnehin wird es wohl wenig bis gar nichts bringen, sie zu entfernen, weil zeitnah das nächste folgen dürfte. Worauf es an Bahnhöfen vielmehr ankommt, ist die Funktionalität: Erstens müssen die Züge zuverlässig kommen, und das pünktlich. Zweitens müssen die Bahnhöfe in einem Zustand sein, der allen Fahrgästen erlaubt, in den gewünschten Zug zu kommen. Beides ist nicht zu viel verlangt – und in Augsburg regelmäßig nicht der Fall. Das ist unzumutbar.

