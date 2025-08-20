Der Aufzug am Hochzoller Bahnhof ist seit über einem Jahr defekt

Wenn Angelika Schlessmann mit ihren Enkeln nach München fahren möchte, schiebt sie den Kinderwagen am Hochzoller Bahnhof die Rampe hinauf, steigt in den Zug nach Augsburg und nimmt am Hauptbahnhof einen Zug nach München. Der Grund für das umständliche Manöver? Seit Jahren ist der Aufzug an dem hochfrequentierten Hochzoller Bahnhof kaputt. Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte oder eben Mütter mit Kinderwagen haben deshalb keine Chance, zu den Gleisen Richtung München zu kommen. Es sei denn, sie fahren zunächst in die Gegenrichtung. Dort gibt es statt des Aufzuges eine Rampe.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden