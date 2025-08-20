Icon Menü
Deutsche Bahn: Behindertenbeirat beklagt schwierige Zusammenarbeit

Augsburg

Der Aufzug am Hochzoller Bahnhof ist seit über einem Jahr defekt

Im Augsburger Stadtteil gibt‘s Probleme mit dem Aufzug. Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte oder Mütter mit Kinderwagen kommen nicht an die Gleise Richtung München. Was die Bahn sagt.
Von Fridtjof Atterdal
    Für Edith Türk sind Treppen seit einem Unfall ein Problem. Doch der Aufzug am Bahnhof Hochzoll ist seit über einem Jahr außer Betrieb.
    Für Edith Türk sind Treppen seit einem Unfall ein Problem. Doch der Aufzug am Bahnhof Hochzoll ist seit über einem Jahr außer Betrieb. Foto: Anna Kondratenko

    Wenn Angelika Schlessmann mit ihren Enkeln nach München fahren möchte, schiebt sie den Kinderwagen am Hochzoller Bahnhof die Rampe hinauf, steigt in den Zug nach Augsburg und nimmt am Hauptbahnhof einen Zug nach München. Der Grund für das umständliche Manöver? Seit Jahren ist der Aufzug an dem hochfrequentierten Hochzoller Bahnhof kaputt. Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte oder eben Mütter mit Kinderwagen haben deshalb keine Chance, zu den Gleisen Richtung München zu kommen. Es sei denn, sie fahren zunächst in die Gegenrichtung. Dort gibt es statt des Aufzuges eine Rampe.

