Die geplante Tramlinie 5 wird auf sich warten lassen

Die Augsburger Stadtwerke sehen aktuell keine schnelle Perspektive für die Umsetzung der Straßenbahnlinie 5 zur Uniklinik. Man konzentriere sich zunächst darauf, den Bahnhofstunnel (geplante Inbetriebnahme Ende 2026) und den im Westen anschließenden Gleisanschluss durch die Rosenaustraße (geplante Inbetriebnahme Ende 2027) fertigzustellen, so Stadtwerke-Chef Rainer Nauerz. Parallel arbeite man zwar an Planungen weiter, eine zügige Umsetzung der Linie 5 sei aber schwierig. „Es wird einige Jahre an Vorplanungen brauchen, bis Baurecht herrscht“, so Nauerz. Es gebe zwar Planungsvarianten, einfach umzusetzen seien diese aber nicht. „Und auch die Finanzierungsfrage ist noch unklar“, so Nauerz.

