Das Frauentor in Augsburg stand bis 1885 zwischen den Häusern Frauentorstraße 7/9 und 8/10. Die Durchfahrt im Torturm bildete ein Verkehrshindernis. Das war der Grund, warum das Frauentor vor 140 Jahren abgetragen wurde. Stiche und Fotos überliefern das Aussehen des Frauentors und die Verkehrssituation. Eine Schriftplatte an einer Hauswand erinnert an den Standort.

