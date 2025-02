Die Grünen brechen „Lanze für die CSU“ in Augsburg

Als das Fraktionsschild vom Rednerpult auf den Boden kracht, bittet Claudia Roth, man möge es doch sofort wieder anbringen: „Das ist sonst symbolisch nicht gut.“ Das sorgt unter den rund 300 Gästen im Westhouse kurz für Lacher. Die Stimmung auf dem Neujahrsempfang der Augsburger Grünen ist gut. Gastrednerin Claudia Roth erheitert mit Spitzen gegen Friedrich Merz und mit einer Bitte an CSU-Urgestein Bernd Kränzle - und schummelt ein wenig. Warum die schwarz-grüne Regierung in Augsburg besser funktioniert als die Koalition in Berlin, erklärt Bürgermeisterin Martina Wild.

