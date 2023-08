Augsburg

vor 33 Min.

Missbrauchsbeauftragte kritisiert Diözese: "Nur Lippenbekenntnisse"

Plus Psychotherapeutin Angelika Hauser ist Ansprechpartnerin für Missbrauchsopfer der Kirche. Der Diözese Augsburg wirft sie Vertuschung vor - und nennt einen Fall.

Von Rüdiger Heinze

Es ist ja keineswegs so, dass Psychotherapeuten an Unterbeschäftigung leiden würden, seit Corona sowieso nicht. Auch Angelika Hauser, erfahrene Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener langjähriger Praxis in Augsburg, weiß um Patienten-Wartelisten allerorten. Gleichzeitig weiß sie freilich auch um die Notwendigkeit einerseits, weitere fähige Psychotherapeuten auszubilden, und andererseits, solchen Traumatisierten, die seit vielen Jahren Gerechtigkeit zumindest im Ansatz fordern, zu helfen. Und so hat Angelika Hauser in einem Alter, da sich viele eilends auf ihren Ruhestand vorbereiten, noch zwei verantwortungsvolle Ämter angenommen. Eines hat besondere Brisanz.

Bei der Diözese Augsburg ist sie seit Oktober 2022 "Ansprechpartner für Fälle sexuellen Missbrauchs oder körperlicher Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst" – kurz: Missbrauchsbeauftragte. Am 2019 gegründeten Augsburger Ausbildungsinstitut für systemische Psychotherapie wirkt sie seit 2021 als Dozentin und Ausbildungsleiterin, seit 2022 zusätzlich noch als Ambulanzleiterin sowie Supervisorin – also als eine Kontrollperson, die Therapeuten berät und psychisch entlastend unterstützt. Letzteres aber begreift die 1959 in Hamburg geborene Angelika Hauser durchaus als die Krönung ihrer beruflichen Laufbahn – vor allem, weil ja enorm viel Vertrauen in sie gesetzt wird seitens des noch jungen Ausbildungsinstituts, aber natürlich auch seitens der Diözese.

