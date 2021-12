Augsburg

vor 16 Min.

Corona-Folgen: Mehr psychische Probleme bei Jugendlichen in Augsburg

Blick in die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Josefinum. Die andauernde Corona-Krise treibt immer mehr Kinder und Jugendliche in die Augsburger Klinik.

Plus Der Corona-Stress führt zu vollen Kinder- und Jugendpsychiatrien. Auch am Josefinum in Augsburg sind die Betten belegt. Wie eine Expertin die Lage einschätzt.

Von Jan Kandzora

Manchmal legen sie in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Josefinum derzeit Matratzen aus. 100 Betten haben sie hier stationär für Kinder und vor allem Jugendliche, die unter psychischen Problemen leiden und Hilfe benötigen, 40 weitere Betten in der Tagesklinik; das ist nicht wenig. Aber gerade reicht es nicht immer. Die Plätze "sind voll", sagt Michele Noterdaeme, Chefärztin der Klinik. Sie sagt aber auch: "Jeder, der Hilfe braucht, bekommt einen Platz." Gerade, so berichtet es die Expertin, benötigen besonders viele Kinder und Jugendliche in Augsburg Hilfe wegen psychischer Erkrankungen. Gerade die Jugendlichen seien betroffen. "Die Situation dauert nun schon fast zwei Jahre“, sagt Noterdaeme.

