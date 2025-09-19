Die Litfaßsäule erlebt eine Renaissance

Acht Litfaßsäulen gibt es in der Kreisstadt Eutin in Schleswig-Holstein. Der dortige Tourismuschef kaufte sie, um sie mit spezieller Plakatwerbung zu bestücken. Der Touristik-Experte glaubt an eine Renaissance der Litfaßsäule. Er unterstützt diese digital: Ein QR-Code auf jedem Plakat liefert ausführliche Informationen auf dem Smartphone. Auch in Augsburg haben Litfaßsäulen nicht ausgedient. Es gibt noch 120. Für diese hat sich die Marketing-Strategie gewandelt.
Augsburger Geschichte
