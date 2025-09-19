Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Die Litfaßsäule erlebt eine Renaissance

Augsburger Geschichte

Die Litfaßsäule erlebt eine Renaissance

Fotos überliefern historische Augsburger Plakatsäulen. Heute gibt es in der Stadt 120 dieser Werbeträger. Für sie hat sich die Marketingstrategie gewandelt.
Von Franz Häußler
    • |
    • |
    • |
    Der Martin-Luther-Platz hieß noch Annaplatz, als 1905 die Postkarte mit der Litfaßsäule erschien.
    Der Martin-Luther-Platz hieß noch Annaplatz, als 1905 die Postkarte mit der Litfaßsäule erschien. Foto: Franz Häußler

    Acht Litfaßsäulen gibt es in der Kreisstadt Eutin in Schleswig-Holstein. Der dortige Tourismuschef kaufte sie, um sie mit spezieller Plakatwerbung zu bestücken. Der Touristik-Experte glaubt an eine Renaissance der Litfaßsäule. Er unterstützt diese digital: Ein QR-Code auf jedem Plakat liefert ausführliche Informationen auf dem Smartphone. Auch in Augsburg haben Litfaßsäulen nicht ausgedient. Es gibt noch 120. Für diese hat sich die Marketing-Strategie gewandelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden