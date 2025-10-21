Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Das Corona-Virus ist derzeit in Augsburg wieder weiter verbreitet

In den Klassenzimmern bleiben Stühle frei, am Arbeitsplatz fallen Kollegen aus – und in der Straßenbahn wird gehustet und geschnieft. Es gibt, wie regelmäßig im Herbst, wieder mehr Atemwegserkrankungen in Augsburg. Wie sich Corona, Grippe und RSV-Viren in Augsburg ausbreiten zeigen Untersuchungen des Abwassers. Welche Tipps ein Arzt gibt.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Augsburg?

Wie weit ein Krankheitserreger in der Bevölkerung verbreitet ist, kann man im Abwasser messen. Infizierte Menschen scheiden Teile des Virus aus, die sogenannten Genkopien gelangen ins Abwasser. Die Messungen im Augsburger Abwasser zeigen, dass der Trend bei Corona-Infektionen seit Anfang Oktober deutlich nach oben zeigt. Auch im vergangenen Jahr gab es im Herbst einen Anstieg der Viruslast, ab November zeigt die Kurve dann aber wieder nach unten. Augsburg liegt im bayernweiten Vergleich im allgemeinen Trend: An fast allen Orten, an denen das Abwasser untersucht wird, gingen die Corona-Werte zuletzt nach oben.

Wie sieht es mit Influenza-Infektionen aus?

Bei Influenza-Infektionen war im Abwasser zuletzt ein Anstieg der Virenlast bei der Influenza-A-Variante zu erkennen – allerdings nur ein sehr geringer. Bei der Influenza-B-Variante gibt es bisher keine Zunahme. Laut Dr. Markus Beck, dem Vorsitzenden des Augsburger ärztlichen Kreisverbands, könne man erwartungsgemäß mit einem Anstieg um die Weihnachtsfeiertage rechnen. Das war auch im vergangenen Jahr so – wie der Blick auf das Abwasser zeigt. Damals baute sich die Grippe-Welle im Dezember auf und erreichte einen Höhepunkt Ende Januar.

Wie sind die Zahlen bei RSV-Erkrankungen in Augsburg?

Auch das RSV-Virus löst Atemwegserkrankungen aus. Vor allem Säuglinge, insbesondere Frühgeborene und Säuglinge mit bestimmten Grunderkrankungen sowie Erwachsene ab einem Alter von 75 Jahren und ältere Erwachsene mit bestimmten Grundkrankheiten haben ein erhöhtes Risiko, schwer daran zu erkranken. Die Viruslast im Abwasser ist derzeit eher unauffällig, zuletzt ist sie sogar leicht zurückgegangen. Die letzte größere RSV-Welle gab es den Abwassermessungen zufolge im Februar, März und April.

Wie schätzt ein Augsburger Arzt die Lage ein?

Markus Beck sieht aktuell keinen Grund zur Besorgnis: „Unsere Anfälligkeit für diese Erkrankungen beruht auf Nachholeffekten aus den Lockdowns. Der Anstieg ist typisch für diese Zeit.“

Wer sollte sich impfen lassen?

Die Impfung gegen Covid-19 sowie gegen diverse Influenza-Varianten empfiehlt Beck allen, die über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen wie Immunschwächen oder chronische Beschwerden haben. Daneben würde er auch Jüngeren zur Grippe-Impfung raten, besonders wenn sie Kontakt zu gefährdeten Personen hätten. Zudem würden regelmäßige Impfungen auch einen Booster für die Zukunft aufbauen. Daneben empfiehlt der Mediziner für Kleinkinder und Menschen ab 75 Jahren vorsorglich eine Impfung gegen das RSV-Virus. Was die allgemeine Impfbereitschaft betrifft, wünscht sich Beck noch eine höhere Bereitwilligkeit. Diese habe nach Corona etwas nachgelassen. Noch wäre allerdings genügend Zeit: „Es reicht, sich bis Ende des Jahres impfen zu lassen.“