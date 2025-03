Diskussion um die Maximilianstraße: „Lieber kleine Schritte als keine“

Der Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag mehrheitlich beschlossen, weiter in Richtung einer „kleinen“ Umgestaltung der Maximilianstraße zu planen. Vorgesehen ist im Wesentlichen, das derzeitige Konzept auf den Parkstreifen aus Parkplätzen, Pflanzkübeln, Sitzmöbeln und Außengastronomie auf die gesamte Straßenlänge auszudehnen. Bisher gilt dieses Konzept nur zwischen Herkules- und Merkurbrunnen und soll nun bis zum Ulrich fortgesetzt werden. In einem zweiten Schritt könnte die Straße in bestimmten Abschnitten weiter eingeengt werden, um dort platzartige Stellen zu schaffen, auf denen auch Veranstaltungen denkbar sind. Konkret beschlossen ist aber noch nichts, zumal eine Bürgerbeteiligung vorgesehen ist.

