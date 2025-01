Abwanderung nach Osteuropa: Bei Augsburger Traditionsfirma ist die Stimmung angespannt

Der Standort in Osteuropa (innerhalb der EU) wird mit EU-.Geldern - wir sind bei den Hauptgeberländern - bestimmt heftig gefördert. Das heisst, der Arbeitsplatzabbau wird mit deutschem Steuergeld strikturpolitisch andernorts gefördert. Da denke ich gleich an das einstige Paradebeispiel, als Nokia Bochum geschlossen und mit x Millionen in Cluj/Rumänien (ist ja auch längst wieder Geschichte) subventioniert wurde. Eberle wird also in Augsburg ein greifbares Beispiel der Deindustrialisierung.