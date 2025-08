Norma zieht bei Augsburger Modehaus ein – doch es ist noch einiges zu tun

Dass der Lebensmitteldiscounter Norma in das Gebäude des Modehauses Wöhrl in der Augsburger Innenstadt einzieht, ist seit Januar bekannt. Doch so schnell, wie von manchen Kunden erwartet, geht es nicht. Denn erst braucht es für Norma einen eigenen Eingang.

Seit Kurzem ziert den äußersten Teil des Schaufensters bei Wöhrl eine Holzverkleidung. „Hier entsteht der neue Eingang zu Norma“, erklärt Daniel Utz. Er ist Prokurist des Immobilieneigentümers Solidas. Dass der Einzug dauere, habe seine Gründe. Wöhrl hatte zunächst seine Kinderabteilung im Untergeschoss aufgelöst und anderweitig im Haus integriert. Als mit Norma ein Nachmieter für die frei gewordene Fläche gefunden war, musste das Untergeschoss zurückgebaut werden.

Norma soll spätestens Anfang 2026 bei Wöhrl in Augsburg eröffnen

„Es mussten die Decke und der Boden raus, die Elektrik neu gemacht werden und auch die Rolltreppe wurde entfernt“, so Utz. Der Rückbau sei nun weitestgehend abgeschlossen. Norma bekommt, auch aus Brandschutzgründen, einen eigenen Eingang. Dieser wird an der Stelle sein, an der sich jetzt die Holzplatte befindet. Von dort aus geht es dann über eine Treppe oder einen Aufzug ins Untergeschoss.

Sobald Solidas die Fläche übergibt, beginnt Norma dann mit dem Ausbau. Spätestens Anfang 2026 wird der Supermarkt eröffnen. „Es könnte aber auch ein wenig früher klappen“, hofft Utz. Eine neue Filiale von Edeka in der Karolinenstraße startet am 20. August.