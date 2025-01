Norma zieht ins Untergeschoss von Wöhrl

Im Juli letzten Jahres wurde bekannt, dass das Modehaus Wöhrl in Augsburg seine Kinderabteilung im Untergeschoss auflöst und anderweitig im Haus integriert. Die frei gewordene Fläche ist an den Vermieter zurückgegeben worden. Dieser kündigte damals an, es werde ein „frequenzbringendes Handelskonzept“ folgen. Jetzt steht fest, worum es sich konkret handelt.

Von Belegschaft ist zu hören, dass die Norma-Filiale in der Maximilianstraße geschlossen wird und ein Umzug ins Untergeschoss des Modehauses Wöhrl ansteht. Offiziell will dies gegenüber unserer Redaktion niemand bestätigen. „Ich kann nur so viel sagen, dass die Norma-Filiale in der Maximilianstraße zum 15. Februar schließt“, so eine Mitarbeiterin. Auch der Besitzer der Wöhrl-Immobilie, das Augsburger Unternehmen Solidas, will sich derzeit nicht zum Thema äußern. Eine Anfrage bei Norma blieb am Freitag unbeantwortet.

Bald gibt es drei Supermärkte in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Augsburg

Aus gut informierten Kreisen werden die Informationen der Norma-Belegschaft gegenüber Kunden allerdings bestätigt. Norma zieht von der Maximilianstraße zu Wöhrl in die Bürgermeister-Fischer-Straße, heißt es. Informationen, wann genau dort eröffnet werden soll, sind bislang vage. Ende 2025, Anfang 2026 könnte es so weit sein, ist zu hören.

Nach Aldi im Untergeschoss des ehemaligen Karstadt-Gebäudes und Rewe im Untergeschoss des ehemaligen K&L-Hauses ist Norma dann das dritte Lebensmittelgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.