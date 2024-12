Ende einer Kneipen-Ära: Das „Sputnik“ soll Wohnungen weichen

Seit mehr als zehn Jahren betreibt Wirt Matthias Stangier das „Sputnik“ an der Stettenstraße in Augsburg, ab Frühjahr 2025 ist damit wohl Schluss. Wenn es nach dem 54-Jährigen selbst ginge, wäre das anders. Die Kneipe an der Gögginger Brücke, sagt er, würde er gerne weiter führen. Doch die Eigentümerfirma des Gebäudes, die Brauerei Riegele, möchte das in die Jahre gekommene Haus sanieren – und in dem Zusammenhang Wohnungen im Erdgeschoss bauen, wo bislang das „Sputnik“ beheimatet ist. Es wäre auch das Ende einer jahrzehntelangen Tradition; am Standort existierten früher einige bekannte Kult-Kneipen - darunter eine Kneipe von Moderator Waldemar Hartmann.

