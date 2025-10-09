Neues Geschäft eröffnet: In der City-Galerie gibt es ab jetzt mehr Herrenmode

Im Juni 2024 gab das Sportfachgeschäft Sport-Scheck seine Filiale in der City-Galerie im Zuge seiner Insolvenz auf. Seither steht die Fläche über zwei Etagen leer. Am Donnerstag hat nun der Herrenausstatter Anson‘s eröffnet und die Nachfolge angetreten. Und auch an anderer Stelle in der Ladenpassage wird es einen neuen Mieter geben.

Dass Anson‘s kommen wird, ist bereits seit Langem bekannt. Der Einzug hat sich allerdings aus unterschiedlichen Gründen fast eineinhalb Jahre gezogen. Nun aber ist der große Leerstand über fast 2000 Quadratmeter wieder gefüllt. Seit der Gründung 1989 hat sich das Modeunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf zu einem der größten Spezialisten für Herrenbekleidung in Deutschland entwickelt. In den mit Augsburg 23 Verkaufshäusern bietet Anson‘s internationale Designer-Labels, aktuelle Trendmarken und exklusive Marken. Nun auch in Augsburg.

Modegeschäft Anson‘s in der City-Galerie Augsburg: Erst Kunden sehen sich um

Am Eröffnungstag ist der Zulauf groß. Viele neugierige Kunden nutzen die Gelegenheit, um sich umzusehen – manche hatten auf die Eröffnung schon lange gewartet, andere schlendern einfach nur so durch den Laden. Einer der ersten Besucher ist Lothar Lautenschläger. Der 78-Jährige fiebert der Eröffnung schon länger entgegen: „Ich bin früher immer nach Nürnberg gefahren, um bei Anson‘s einzukaufen. Dass es jetzt auch in Augsburg eine Filiale gibt, finde ich großartig“, erzählt er. Die bisherige Auswahl an Herrengeschäften in der Stadt sei ihm zu begrenzt gewesen. Lautenschläger mag es vor allem bunt: „Ich hoffe, dass Anson‘s künftig auch farbenfrohere Kleidung anbietet als andere Läden – konservative Mode kommt bei mir nicht in den Kleiderschrank.“

Icon vergrößern Lothar Lautenschläger ist mit seiner Frau Ellen auf der Suche nach farbenfroher Kleidung für den Winter. Foto: Michael Hochgemuth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lothar Lautenschläger ist mit seiner Frau Ellen auf der Suche nach farbenfroher Kleidung für den Winter. Foto: Michael Hochgemuth

Neben Herrenbekleidung kommen auch Autoliebhaber bei der Eröffnung auf ihre Kosten: Gleich am Eingang steht ein roter Jaguar Modell. Der hat es Besucher Seppi Maier angetan. Jetzt durchstöbert er das Geschäft nach Hemden. Dabei hatte er eine Einkaufstour eigentlich gar nicht geplant: „Der Jaguar hat mich quasi reingelockt“, sagt er lachend.

Icon vergrößern Seppi Maier wurde von einem ausgestellen Auto in das Geschäft gelockt. Foto: Michael Hochgemuth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seppi Maier wurde von einem ausgestellen Auto in das Geschäft gelockt. Foto: Michael Hochgemuth

Nicht alle Besucher sehen die Neueröffnung nur positiv. Thomas Schiele bedauert den Wegzug des vorherigen Mieters: „Ich war wirklich traurig, als der SportScheck hier geschlossen hat“, erzählt er. „Ich bin da immer gerne durchgeschlendert.“ Jetzt durchstöbert er bei Arsons statt Sportartikeln Anzüge, Mäntel und Hemden. „Immerhin stehen die Verkaufsflächen jetzt nicht mehr leer – das ist ja auch was“, sagt der 52-Jährige mit einem Schulterzucken.

Icon vergrößern Thomas Schiele bedauert, dass der SportScheck Geschichte ist. Foto: Michael Hochgemuth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Schiele bedauert, dass der SportScheck Geschichte ist. Foto: Michael Hochgemuth

Zuletzt hat der Spielwarenhändler Toysino einen größeren Leerstand in dem Einkaufszentrum neu belebt. Mit der Eröffnung von Anson‘s ist die City-Galerie nun wieder voll vermietet. Mit einer kleinen Ausnahme: Zero hat die Ladenpassage verlassen, doch voraussichtlich bis Ende des Jahres wird die dänische Kindermode-Marke Name it die Fläche übernehmen. Die Elektronik-Kette Saturn zieht sich, wie berichtet, voraussichtlich im ersten Quartal 2026 aus der City-Galerie zurück. Grund hierfür sei, dass keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickelt werden konnte, teilte die Pressestelle im August auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wie es mit den frei werdenden Flächen weitergehen soll, ist bislang nicht bekannt.