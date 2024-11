Narren übernehmen den Augsburger Rathausschlüssel

Am 11.11. übernehmen traditionell die Narren das Zepter, so auch in Augsburg. Eine Abordnung der schwäbischen Faschingsvereinigung „Under oiner Kapp“ (UOK) besuchte am Montag Oberbürgermeisterin Eva Weber und übernahm den Rathausschlüssel. Rein symbolisch versteht sich. „Als Ersatz haben wir der OB einen kulinarischen Laugen-Schlüssel für ihr Team übergeben“, sagte UOK-Präsidentin Marion Buk-Kluger.

Die UOK-Chefin erklärte auch: „Wir wollen in diesen stürmischen Zeiten den Menschen mit unseren Auftritten einfach Freude und Ablenkung bringen. Oft ist die Realität ja leider närrischer als unser närrisches Faschingstreiben.“ Da der Rathaussturm, der lange Jahre immer erst im Januar stattfand, wegen des aufgrund von Bauarbeiten geschlossenen Rathauses in dieser Saison nicht stattfinden kann, ist man jetzt zum Ursprungstermin am 11.11. zurückgekehrt. (AZ)