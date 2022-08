"Festival der Kulturen" 2022 in Augsburg: Infos rund um Programm und Künstler

Das "Festival der Kulturen" 2022 findet im Juli und August in Augsburg statt. Alles, was Sie rund um Programm, Künstler und Termine wissen müssen, gibt es hier.

"WATER AND SOUND - Festival der Kulturen" 2022 heißt es an zwei Terminen Ende Juli und Anfang August wieder in Augsburg. Die Stadt bezeichnet die Veranstaltung als "ein Festival für globale Musik in der Wasserstadt Augsburg". Bei verschiedenen Konzerten und Auftritten werden die unterschiedlichsten internationalen Künstlerinnen und Künstler ihr Können zeigen.

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Einbeziehung des Themas "Wasser". Mit dem Themenschwerpunkt "Sahara & Sahel" wird 2022 nämlich eine der spannendsten Musik- und Wasserregionen weltweit in den Mittelpunkt gerückt.

Wann sind die genauen Termine für das Festival? Wie sieht das Programm aus und welche Künstlerinnen und Künstler stehen 2022 in Augsburg auf der Bühne? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alles rund um Programm, Künstler und Termine beim "Festival der Kulturen Augsburg" 2022.

"Festival der Kulturen" 2022 in Augsburg: Das sind die Termine

Das "Festival der Kulturen Augsburg" 2022 findet zunächst Ende Juli, vom 28.07.2022 bis 31.07.2022, statt. Weiter geht es dann nach einer kurzen Pause am darauffolgenden Wochenende Anfang August, vom heutigen 06.08.2022 bis 07.08.2022. Insgesamt ist somit an sechs Tagen beste Unterhaltung an unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Stadt geboten.

Das Programm vom "Festival der Kulturen" 2022 im Überblick

Seit 2019 ist das Augsburger Wassermanagement-System UNESCO-Welterbe. Zentraler Bestandteil des "WATER AND SOUND - Festival der Kulturen" ist deshalb die Auseinandersetzung mit Wasser als Ressource. Ergänzend zu den Konzerten beleuchtet ein Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit dem Welterbe-Büro dessen Bedeutung für Ökologie, Politik und Kultur in der Sahara-Region.

Hier haben wir das komplette Programm vom "Festival der Kulturen Augsburg" 2022 in der Übersicht:

Donnerstag, 28. Juli 2022 :

18.30 Uhr: Aman Iman - Water Is Life A (Part I): Panel und Artist Talk mit Ausstellung zur Sahara-Region (Wassertürme & Handwerkerhof)

Freitag, 29. Juli 2022 :

ab 18.00 Uhr: Der Wasservogel: Interaktive Parade (Siebentischpark, Rotes Tor Park, Altstadt, Annahof)

18.00 Uhr: Laura Misch (Schaezlerbrunnen, Siebentischpark)

20.30 Uhr: Sahariennes (Annahof)

22.15 Uhr: Yemen Blues (Annahof)

23.45 Uhr: Laura Misch (Augustanasaal, Annahof)

Samstag, 30. Juli 2022 :

19.00 Uhr: Zilan & Aylin (Annahof)

20.00 Uhr: Emel Mathlouthi (Rathausplatz)

20.30 Uhr: Alogte Oho & His Sound Of Joy (Annahof)

21.30 Uhr: Bombino (Rathausplatz)

22.00 Uhr: Kocani Orkestra (Annahof)

ab 23.45 Uhr: Aftershowparty (CityClub)

Sonntag, 31. Juli 2022 :

19.30 Uhr: Aman Iman - Water Is Life A (Part II): Panel und Artist Talk mit Ausstellung zur Sahara-Region (Wassertürme & Handwerkerhof)

Samstag, 06. August 2022 :

18.00 Uhr: Lilla Blue (Bühne am Kuhsee)

18.00 Uhr: Marcoca (Bühne am Kuhsee)

18.00 Uhr: Etran de L’Aïr (Bühne am Kuhsee)

Sonntag, 07. August 2022 :

ab 20.00 Uhr: Fatoumata Diawara & Band mit Ensemble der Augsburger Philharmoniker (Freilichtbühne)

Grundsätzlich wird für die Konzerte und Veranstaltungen kein Eintritt verlangt. Spenden sind laut Veranstalter jedoch willkommen. Eine Ausnahme ist das Konzert mit Fatoumata Diawara auf der Freilichtbühne: Dafür können hier die Eintrittskarten erworben werden. Für die Panels und Artist Talks am 28.07. und 31.07. ist eine Sitzplatzreservierung empfohlen.

Diese Künstler sind beim "Festival der Kulturen" 2022 in Augsburg dabei

Mit dabei beim "Festival der Kulturen" 2022 in Augsburg sind unter anderem die Sahariennes, vier Sängerinnen aus Mauretanien, Marokko und Algerien, Fatoumata Diawara aus Mali und die Tuareg-Bands Bombino und Etran de L’Aïr.

Hier haben wir nochmal eine Übersicht von allen Künstlerinnen und Künstlern für Sie:

Laura Misch : Future Jazz, Alternativ Pop und Global Electronica aus UK

: Future Jazz, Alternativ Pop und Global aus UK Sahariennes: Grooves aus Algerien , Marokko und Mauretanien

, und Yemen Blues: Jemenitische Gesänge und afrokubanische Rhythmen aus Israel

Zilan & Aylin: Anatolische Klänge aus Augsburg und der Türkei

und der Türkei Alogte Oho & His Sound Of Joy: Gospel trifft Jazz und Reggae aus Ghana

Kocani Orkestra: Balkan-Brass aus Mazedonien

Emel Mathlouthi : Elektronische Popmusik trifft auf traditionelle nordafrikanische Musik aus Tunesien

: Elektronische Popmusik trifft auf traditionelle nordafrikanische Musik aus Tunesien Bombino: Tuareg Grooves, Desert Rock aus Niger , Mauretanien und USA

, und Lilla Blue: Folk-Rock und Pop aus Augsburg

Marcoca: Psychedelic, Funk, Jazz und Surf-Rock aus Augsburg und Kaufbeuern

und Kaufbeuern Etran de L’Aïr: Tuareg Gitarren aus Niger

Fatoumata Diawara : Desert Blues, Afro-Funk und Afro-Pop aus Mali

