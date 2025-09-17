Feuchtigkeit im Treppenhaus: Deshalb bleibt das Plärrerbad vorerst geschlossen

Das Plärrerbad, das in der Nähe des Familienbads liegt, ist Schulen und Vereinen vorbehalten. Das Hallenbad hat derzeit geschlossen. Die Stadt Augsburg geht davon aus, dass das Schwimmerbecken voraussichtlich am Samstag, 4. Oktober öffnen werde, das Nichtschwimmerbecken voraussichtlich Ende Oktober. Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) bestätigt, dass Arbeiten bei einer Treppensanierung Grund für die verspätete Eröffnung der Saison seien. Er erläutert, warum die Stadt nie selbst über die Verzögerung informiert hat.

Die Fertigstellung durch das Hochbauamt war ursprünglich für 26. September vorgesehen, heißt es. Das Plärrerbad sei aufgrund einer Treppensanierung geschlossen, die während der regulären Schließzeit durchgeführt werden sollte. „Durch unvorhergesehene Feuchtigkeitsschäden musste jedoch eine längere Trocknungszeit eingehalten werden, wodurch sich die Wiedereröffnung verzögert“, so Enninger.

Das Plärrerbad ist für Schulen und Vereine vorgesehen

Unsere Redaktion hatte über die Verzögerung exklusiv berichtet. Die Stadt hielt sich selbst bedeckt. Enninger: „Über das Plärrerbad wurde die Öffentlichkeit bisher nie über eine städtische Pressemitteilung informiert, weil hier die für Privatpersonen öffentlich zugänglichen Bäder im Fokus stehen.“ Das heißt, eine Information der Öffentlichkeit erfolge im Plärrerbad nicht, „da dieses als reines Schul- und Vereinsbad der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht und eine Kommunikation der späteren Öffnung dementsprechend irreführend wäre“.

Nutzer des Bades seien bereits Ende Mai 2025 über die spätere Öffnung informiert worden. Die ursprünglich geplante Sperrung bis 26. September sei bekannt gewesen. Die Bauarbeiten verliefen zunächst planmäßig, da ein zeitlicher Puffer eingeplant war, so Enninger. Nach Abbruch der Estrichschicht trat nach seinen Worten unerwartete Feuchtigkeit zutage, die eine längere Trocknungsphase erforderte.

Sport- und Bäderamt weiß seit einer Woche Bescheid

Eine offizielle Information der Nutzenden sei erst nach Rücksprache mit Bauunternehmen, Architekten und dem vorbeugenden Brandschutz möglich. „Falls eine über den 26. September hinausgehende Sperrung des Plärrerbades notwendig wird, wird dies nach Bekanntwerden umgehend an alle betroffenen Nutzenden kommuniziert, ebenso eine mögliche Teilöffnung“, sagt Enninger. Das Sport- und Bäderamt sei vor etwa einer Woche über die Verzögerung informiert worden.