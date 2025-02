Feuerwehr stößt auf Frauenleiche: Brand gibt weiter Rätsel auf

Die 48-Jährige, so sagen es Anwohner in der Neuhäuserstraße in Oberhausen, habe schon länger in der Wohnung im ersten Stock gelebt. Vielleicht um die zehn Jahre oder noch mehr. Das Gebäude besteht aus Gastronomie und Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, dazu gut zehn Wohnungen auf drei Stockwerken, ein Innenhof mit engen Garagen, alles liegt hier dicht beisammen. Dennoch hat die Bewohnerin hier offenbar kaum jemand genauer gekannt. Die Frau habe eher zurückgezogen und allein gelebt, sagte eine Anwohnerin am Dienstag. Ein Klingelschild an der Eingangstür hatte sie nicht. Am Montag war die 48-jährige Bewohnerin tot aufgefunden worden, nachdem es in ihrer Wohnung gebrannt hatte.

Wie berichtet, waren Berufsfeuerwehr und Polizei in Augsburg am Dienstag gegen 2.30 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge war der Brand in dem Haus zwar bereits nach zehn Minuten gelöscht. Die Frau, heißt es, habe man aber nur noch tot bergen können. Weiter ist unklar, wie genau es zu dem Feuer kam und was die Todesursache bei der Frau war. Die Feuerwehr berichtet, dass der Brand hochgiftige Gase hervorgerufen habe, die man beim Einsatz aus der Luft habe herausfiltern müssen; eine 66-jährige Hausbewohnerin wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt aus dem Mehrfamilienhaus gebracht. Ob die 48-Jährige infolge des Brandes starb oder bereits verstorben war, ehe das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Von der Polizei heißt es auf Anfrage dazu, die Ermittlungen dauerten an, derzeit gebe es „nichts Neues zu beauskunften“.

Brand in Haus in Oberhausen: Polizei ermittelt Hintergrund des Todes der Bewohnerin

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Umständen, am Dienstag waren auch zwei Kripobeamte vor Ort, die sich in weißen Schutzanzügen in der Wohnung aufhielten. Spuren des Brandes und des großen Feuerwehreinsatzes sind an dem Gebäude weiter zu sehen und werden es wohl noch eine ganze Weile sein; die Rollos und die Fenster der Wohnung sind beschädigt, im Innenhof liegt verbranntes Mobiliar. Vor der Haustür hat indes jemand eine Trauerkerze angezündet.