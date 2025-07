Graf Fugger bezahlt die Dirndl fürs Bergheimer Feuerwehrjubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Bergheim feiert ein stolzes Jubiläum: Seit 150 Jahren steht sie für Sicherheit, Hilfsbereitschaft und gelebtes Miteinander. Vom 17. bis 20. Juli 2025 wird dieses besondere Ereignis mit einem großen Festprogramm im ganzen Ort gefeiert. Hinter dem Feuerwehrhaus an der Pfarrer-Neumeir-Straße 30 sind zwei Festzelte aufgebaut. Dort findet an vier Tagen ein abwechslungsreiches Programm statt, für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste. Von der Party mit bekannten DJs bis zum Familiennachmittag mit Kinderprogramm ist für alle etwas dabei. Auch ein ökumenischer Gottesdienst und ein großer Festumzug mit vielen Teilnehmenden stehen auf dem Programm.

Ein besonderer Beitrag kommt von Alexander Graf Fugger-Babenhausen, dem Schlossherrn von Wellenburg. Er ließ die sechs Festdamen mit Dirndln in den historischen Fuggerfarben ausstatten, ein Geschenk mit Symbolkraft. Die Mieder sind in Blau, die Schürzen leuchten in Goldgelb. Die Blusen sind Weiß, je nach Wetter ergänzt durch dunkelblaue Janker. „Wir Wellenburger sind froh und stolz, eine so engagierte Feuerwehr an unserer Seite zu wissen“, betont Erbgraf Fugger. Seit vielen Jahren besteht eine enge Verbindung zwischen den Fuggern auf Wellenburg und der Bergheimer Feuerwehr. Regelmäßig finden Übungen auf dem weitläufigen Gelände statt. „Im Notfall wissen wir, dass kompetente Hilfe schnell vor Ort ist.“

Eine starke Gemeinschaft seit 1875

Die Freiwillige Feuerwehr Bergheim zählt heute 363 Mitglieder und ist fest in der Bevölkerung verwurzelt. 65 Aktive stehen rund um die Uhr bereit. Die Jugendfeuerwehr hat 26 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr – erst vor einem Jahr gegründet – bereits 17. Dazu kommen 79 passive und 167 fördernde Mitglieder. Vor 150 Jahren, im Jahr 1875, schlossen sich 48 Männer zur Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Die erste Feuerspritze wurde 14 Jahre später angeschafft. Davor wurde mit Eimern gelöscht. Heute ist die Wehr modern ausgestattet, mit Fahrzeugen, Geräten und einem hochfunktionalen Feuerwehrhaus, das 2014 eingeweiht wurde. Kommandant Christian Fischer lobt seine Mannschaft: „Wir achten sehr auf eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung. Die Zahl der Einsätze nimmt zu. Wir müssen professionell und schnell reagieren können.“

Festausschuss plant seit 1 1/2 Jahren

Die Verantwortung für das große Jubiläum trägt ein 15-köpfiger Festausschuss. Dieser wurde bereits vor eineinhalb Jahren gegründet. Mit viel Einsatz wurde ein abwechslungsreiches Festprogramm auf die Beine gestellt. Vorstand Max Hochleichter betont: „Wir feiern nicht nur unsere Geschichte. Wir wollen auch unseren Zusammenhalt zeigen. Das sind die Werte, die uns ausmachen.“ Das Jubiläum ist nicht nur eine Feier für Mitglieder. Gäste aus der Region oder von weiter her sind willkommen. Über 200 Personen haben sich bereits in der Vorbereitung engagiert. Vereine, Unternehmen und Institutionen aus Bergheim und Umgebung helfen tatkräftig mit und auch viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich aktiv an Planung und Durchführung. Kommandant Fischer ist dankbar: „Von der Gestaltung der Festschrift mit fast 120 Seiten bis zur Organisation von Musik, DJs und Fahrzeugschau, ohne die vielen Helferinnen und Helfer wäre das nicht möglich gewesen.“ Auch die Organisation rund um Genehmigungen, Sicherheitsvorgaben und Zeltaufbau waren aufwendig. Doch die Verantwortlichen blicken zuversichtlich nach vorn. „Jetzt ist alles vorbereitet – wir hoffen auf gutes Wetter und ein sicheres, schönes Fest für alle.“

Umzug am Sonntag mit 50 Gruppen

Ein besonderer Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag um 14 Uhr, auf den das ganze Dorf mit Spannung wartet. Rund 50 Gruppen nehmen teil, darunter alle Bergheimer Vereine sowie Feuerwehren aus der Region, Musikkapellen, Kutschen und Festwagen. Den weitesten Weg hat die Freiwillige Feuerwehr Kloster Sulz mit einer Anreise von rund 150 km. Über 100 km müssen die Feuerwehren Sankt Lorenz und die Musikkapelle Heiligkreuz aus Kempten auf sich nehmen, um den Umzug zu bereichern.

Das Festprogramm gibt es im Internet unter: www.feuerwehr-bergheim.com/150-jahre