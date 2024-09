Für den Feuerwehrumzug werden am Samstag Straßen gesperrt

Am Samstag ist es so weit: Das große Fest zum 175-jährigen Jubiläum der Augsburger Feuerwehr startet – und zwar mit einem großen Umzug durch die Innenstadt. Das hat Folgen für den Verkehr, auch für den öffentlichen Nahverkehr.

Bereits um 8 Uhr beginnt das Aufstellen von mehr als 50 Gruppen, die am großen Festumzug teilnehmen werden. Die Maximilianstraße wird dafür gesperrt, teilt die Stadt mit. Gegen 12.30 Uhr soll sich der Zug am Ulrichsplatz in Bewegung setzen und sich dann über die Maximilianstraße, den Rathausplatz, die Karolinenstraße, die Karlstraße, die Grottenau, die Volkhartstraße, die Gesundbrunnenstraße und die Langenmantelstraße bis zum Plärrer-Gelände ziehen. Dafür wird die Strecke bis etwa 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Querung der Umzugsstrecke durch Fahrzeuge sei nicht möglich, informiert die Stadt.

Straßenbahnen und Busse verkehren während Umzug eingeschränkt oder gar nicht

Auch für den öffentlichen Nahverkehr hat der Umzug zwischen 11.50 Uhr und voraussichtlich 14.40 Uhr Konsequenzen. Die Straßenbahnlinie 1 fährt in dieser Zeit von Lechhausen kommend nur bis zur Haltestelle Pilgerhaus und wendet dort über die Ersatzhaltestelle Barfüßerbrücke. Von Göggingen kommend fährt die Linie 1 nur bis zum Königsplatz. Die Haltestellen Moritzplatz und Rathausplatz werden nicht angefahren.



Für die Straßenbahnlinie 2 wird der Betrieb zwischen Königsplatz und Josefinum eingestellt. Von Haunstetten Nord fährt die Linie 2 bis Königsplatz und wendet. Der Betrieb der Linie 4 wird in der Zeit komplett eingestellt.



Die Buslinie 23 verkehrt nur zwischen den Haltestellen Firnhaberau und Pilgerhaustraße und fährt von dort zurück als Linie 44 in die Hammerschmiede. Entsprechend fährt die Linie 44 in dieser Zeit von der Hammerschmiede kommend bis zur Haltestelle Pilgerhaustraße und von dort weiter als Linie 23 über Jakoberstraße zur Haltestelle Fuggerei stadtauswärts und wieder zurück über Hammerschmiede zur Firnhaberau.



Die Buslinien 22 und 32 fahren von 8 bis 14.30 Uhr nicht über Moritzplatz und Maximilianstraße, sondern über Theodor-Heuss-Platz und das Rote Tor.

Nach dem Umzug finden auf dem Plärrergelände Samstag und Sonntag die Feierlichkeiten zum Jubiläum statt. Es gibt ein großes Rahmenprogramm - unter anderem mit einer Fahrzeugausstellung und verschiedenen Mitmachangeboten. Für die Sicherheit der Bürger in der Stadt sei auch während der Feierlichkeiten gesorgt. Man bleibe uneingeschränkt einsatzfähig, heißt es. (nist)