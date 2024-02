Augsburg

Es gibt eine Wunschliste für den Flößerpark am Lech

Plus Die kaputte Schaukel am Spielplatz vor dem Augsburger Lokal Floßlände wird ersetzt, der Weg zum Restaurant asphaltiert. Weitere Gestaltungsideen liegen vor.

Sieglinde Wisniewski kennt sich sehr gut aus in Lechhausen. Die Augsburger SPD-Stadträtin ist viel unterwegs im Stadtteil. An diesem Vormittag führt sie den Hund ihrer Tochter am Lechufer Gassi. Sieglinde Wisniewski zückt ihr Handy und macht am Spielplatz nahe dem Lokal Floßlände ein Foto. "Ein Spielgerät ist schon länger kaputt, das sollte ersetzt werden", sagt die Stadträtin. Sie werde das Foto an Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) schicken, in dessen Zuständigkeit das Areal am Lech liegt. "Wir freuen uns über die Entwicklung des Flößerparks, aber es muss noch mehr gemacht werden", sagt Wisniewski. Auf Anfrage unserer Redaktion erläutert Erben, welche Projekte im Jahr 2024 angepackt werden sollen.

Bei einem Sturm Ende August stürzte ein Baum auf die Schaukel am Spielplatz vor dem Lokal Floßlände. Das Spielgerät wird ersetzt. Foto: Michael Hörmann

Ein Sturm hatte Ende August die Schäden am Spielplatz verursacht. Bäume waren auf Spielgeräte gestürzt, verletzt wurde niemand. Die SPD-Stadträtin drängt nun darauf, dass für Kinder schnell wieder Ersatz geschaffen werde. Bei den Menschen hat sich der Flößerpark, der auch als Floßlände firmiert, zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Der Wasserspielplatz am Lech ist von Familien stark frequentiert. Kiesbänke werden in Sommermonaten von Sonnenhungrigen und Schwimmern angesteuert. Das Lokal "Floßlände", das von Stefan "Bob" Meitinger betrieben wird, ist stark nachgefragt. Sieglinde Wisniewski sagt, die Zugänge an den Fluss müssten "endlich schöner gestaltet" werden.

