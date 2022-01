Augsburg

06:15 Uhr

Der neue Flughafen-Chef ist in Augsburg gelandet

Maximilian Hartwig ist neuer Geschäftsführer am Flughafen Augsburg.

Plus Maximilian Hartwig führt jetzt die Geschäfte am Airport. Wie der 37-Jährige die ersten Tage seiner Tätigkeit als Chef am Flughafen Augsburg bewertet.

Von Michael Hörmann

Es ist die Phase des Ankommens in Augsburg. Momentan sind es viele Gespräche mit künftigen Geschäftspartnern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Ganz oben auf der Liste steht allerdings der Kontakt mit den eigenen Leuten. Der neue Geschäftsführer des Flughafens Augsburg, Maximilian Hartwig, hat seine Stelle mittlerweile angetreten.

