Gefängnisskandal von Gablingen: Hallo, hier ist die Folterkommission

Ein heißer Augustfreitag beginnt, als bei der Justizvollzugsanstalt Gablingen eine kleine Gruppe klingelt, die sich bei ihren Gastgebern nur selten beliebt macht. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter ist für einen Besuch in den Norden Augsburgs gekommen – ohne Ankündigung. Allein das könnte schon reichen, um auf nicht allzu viel Gegenliebe zu stoßen, doch der Besuch ist auch sonst ein eher unbequemer. Die Delegation will sich einen Eindruck von den Zuständen in der JVA Gablingen verschaffen. Sie spricht dazu mit Insassen und Personal, sichtet Dokumente, geht in die Zellen. Der Besuch an jenem 9. August 2024 könnte weitere Erkenntnisse im Skandal um mögliche Misshandlungen in der JVA Gablingen liefern – und wirft schon jetzt, vor der Bekanntgabe des offiziellen Berichts, Fragen auf.

