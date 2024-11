Guantanamo Gablingen: Immer mehr Menschen packen aus

Sie will jetzt einfach mal durchatmen, sagt Alexandra Gutmeyr, „meinen Energiespeicher aufladen“. Deshalb klinkt sie sich am langen Wochenende aus, möchte das Handy beiseitelegen. Seit Tagen steht das Telefon bei der Augsburger Anwältin nicht mehr still. So zart Gutmeyrs Statur ist, so zäh verfolgt die 49-Jährige ihre Ziele. Besonders, wenn sie Unrecht wittert. Vor einer Woche wandte sich Alexandra Gutmeyr zusammen mit der ehemaligen Gefängnisärztin Katharina Baur an die Öffentlichkeit – mit schockierenden Schilderungen von angeblichen Misshandlungen Gefangener. Im Keller der JVA Augsburg-Gablingen sollen sie sich in speziellen Sicherheitszellen abgespielt haben. Sogar von „Folter“ ist die Rede. Seitdem prasseln am Telefon und im E-Mail-Postfach der Anwältin unzählige Nachrichten aus ganz Deutschland ein: vor allem von Ex-Häftlingen und besorgten Angehörigen. Zwei mutige Frauen haben mit ihrer Entschlossenheit eine gewaltige Lawine ausgelöst. Sie wird nicht ohne Folgen für das Strafvollzugssystem in Bayern bleiben.

