Bis zu 28 Grad am Wochenende – wann öffnen die Augsburger Freibäder?

Bei bis zu 28 Grad am Wochenende kann man über einen Besuch im Freibad nachdenken. In Augsburg haben jedoch noch alle Bäder geschlossen – aber nicht mehr lange.

Es steht ein sommerliches Wochenende vor der Tür – und das Anfang April. In Augsburg erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zu 27 Grad am Samstag, am Sonntag sind sogar 28 Grad möglich. Perfektes Wetter also für einen Besuch in der Eisdiele oder sogar im Freibad?

Freibäder in Augsburg noch geschlossen

In Augsburg ist das noch nicht möglich, denn noch haben alle Freibäder geschlossen. In der Stadt gibt es insgesamt fünf Freibäder. Im Familienbad und im Bärenkeller Bad werden die Becken bei schlechtem Wetter beheizt. Das Fribbe Freibad und das Naturfreibad Haunstetten kommen ohne Heizung und Chlor aus. Dort wird im 300 Meter langen Lechkanal oder im über 10.000 Quadratmeter großen See gebadet und geschwommen. In Lechhausen ist der Eintritt frei.

Das Naturfreibad Haunstetten öffnet als erstes seine Pforten – jedoch auch erst am 1. Mai. Das sind alle Augsburger Freibäder und ihre Öffnungstermine und -zeiten im Überblick.

