Diese Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen gibt es im Raum Augsburg

Heuer wird es am Königsplatz in Augsburg keine Eisbahn geben. Trotzdem muss niemand diesen Winter aufs Schlittschuhlaufen verzichten. Wir verraten, welche Eisbahnen es in der Nähe gibt.

Mit geschmeidigen Bewegungen gleiten Menschen über eine Eisfläche. Rundherum rauschen Busse und Straßenbahnen vorbei. Dieses Bild bot sich in den vergangenen Jahren auf dem Augsburger Königsplatz. Seit 2018 konnten die Menschen hier in der Vorweihnachtszeit auf einer Eisbahn Schlittschuhlaufen gehen. Heuer allerdings nicht. Die Stadt Augsburg hat die Veranstaltung "Eis am Kö" abgesagt. Das bestätigt Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing. "Aufgrund der geringen Vorplanungszeit – bis zum Sommer war noch nicht klar, ob der Kö als Entzerrungsfläche für den Christkindlesmarkt benötigt wird – ist der Betrieb einer Natureisbahn auch in diesem Jahr nicht geplant."

Angesichts der aktuellen Energiepreise sei eine Eisfläche in diesem Jahr zudem nicht kalkulierbar und sicherlich auch ein falsches Signal, wenn anderenorts sogar Eishallen für den Breitensport schließen müssten, meint Schmölz.

Wer trotzdem nicht auf das vorweihnachtliche Eislaufen verzichten möchte, findet in der Umgebung einige Ausweichmöglichkeiten.

Schlittschuhlaufen in Augsburg geht derzeit nur in Haunstetten

Augsburgerinnen und Augsburger können zum Beispiel in die Eishalle nach Haunstetten gehen. Dort können zu verschiedenen Zeiten Hobby-Läufer über das Eis gleiten:

Montag von 15.30 bis 17 Uhr

Dienstag 10 bis 11.30 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 10 bis 11.30 Uhr

Freitag geschlossen

Samstag 16 bis 18 Uhr

Sonntag 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen sowie während der Schulferien zum Publikumslauf vor Ort Schlittschuhe ausleihen. Kunsteis gibt es in der Eishalle Haunstetten seit 1970. Vorher liefen die Menschen dort noch auf Natureis und bis 2009 noch unter freiem Himmel.

Auch in der Augsburger Innenstadt gibt es eine Eishalle. Im Curt-Frenzel-Stadion trainieren zum Beispiel auch die Augsburger Panther. Für die Öffentlichkeit ist die Halle nach Angaben der Stadt Augsburg derzeit allerdings geschlossen. Der Grund: das bis vor kurzem noch sehr warme Wetter. Diese Regelung gilt vorerst bis zum Ende der bayerischen Herbstferien am 16. November.

Eis-Disco und Wintermärchen: Eislaufen in Königsbrunn und Gersthofen

Abwechslung bietet die Eisarena in Königsbrunn. Dort finden beispielsweise regelmäßig Eis-Discos statt. In den Ferien können Interessierte bis auf Samstag jeden Vormittag zwischen zehn und zwölf Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr in der Halle Schlittschuhlaufen. Montagnachmittags gibt es zusätzlich eine Kinderdisco. Aber auch Ältere müssen nicht auf Partymusik beim Eislaufen verzichten. Denn jeden Samstag von 19.30 bis 21.30 Uhr verwandelt sich die Halle ebenfalls in eine Disco. Außerhalb der Schulferien sind die Laufzeiten für Hobby-Läufer eingeschränkt.

Eislaufen beim Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln: Das ist in diesem Winter in Gersthofen möglich. Unter dem Motto "Wintermärchen" findet dort nicht nur ein Weihnachtsmarkt statt, sondern es gibt auch eine Eisbahn. Diese ist vom 23. November bis voraussichtlich 6. Januar jeden Tag von elf bis 21 Uhr geöffnet. Einzige Ausnahme: Am 24. und 25. Dezember (Heiligabend und 1. Weihnachtstag) ist die Bahn geschlossen. Jeden Freitag gibt es zusätzlich eine Eis-Disco.

In Landsberg am Lech und Türkheim sind die Eishallen am Wochenende geöffnet

In Türkheim kommen Hobby-Eisläufer am Wochenende auf ihre Kosten. Von Freitag bis Sonntag können sie zwischen 14 und 15.45 Uhr im Sieben-Schwaben-Stadion ihre Runden drehen. In der Ferienzeit kann man dort täglich zu diesen Uhrzeiten Schlittschuhlaufen. Eigene Schlittschuhe muss man nicht mitbringen. Diese können vor Ort ausgeliehen werden.

Auch in Landsberg am Lech ist die Eissporthalle am Wochenende für ein breites Publikum geöffnet.

Freitag von 14 bis 15.45 Uhr

Samstag von 14 bis 15.45 Uhr und 19 bis 20.45 Uhr

Sonntag von 14 bis 16 Uhr

Der Kartenverkauf startet jeweils eine halbe Stunde vor der Eiszeit. An der Kasse kann auch die Gebühr für Leihschlittschuhe bezahlt werden. Begleitpersonen, die nur dem Treiben auf der Eisfläche zusehen möchten, müssen keinen Eintritt zahlen. Jeden Samstagabend sorgen verschiedene DJs für Partystimmung auf dem Eis. Für die ersten Runden kleiner Eisläufer können Schiebefiguren ausgeliehen werden.

Kennen Sie noch andere Eishallen oder Schlittschuhbahnen in der Region? Dann schreiben Sie uns unter online-redaktion@augsburger-allgemeine.de