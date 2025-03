Kostenloses Friedens-Festival am Gaskessel zur Europawoche

„Laufen, feiern, fördern“ ist das Motto eines neuen Festivals, mit dem sich der Lions Club Augsburg-Friedensstadt an den Europawochen beteiligen wird. Am 25. Mai wird unter dem Namen „Kleines Friedensfest“ das ganztägige Kultur- und Sportfestival auf dem Gelände des Gaswerks stattfinden - das kostenlose Festival richtet sich an Familien und Sportler, die Lust haben, zu laufen und damit einen guten Zweck zu unterstützen, sagt Lions-Präsidentin Natalija Blobel.

Icon Vergrößern Natalija und Philipp Blobel engagieren sich auch für die Ukraine. Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen Natalija und Philipp Blobel engagieren sich auch für die Ukraine. Foto: Fridtjof Atterdal

Braucht es noch ein weiteres Friedensfest neben dem Hohen Friedensfest der Stadt Augsburg? „Ich denke, man kann für den Frieden gerade in der aktuellen Zeit nicht genug tun“, sagt Blobel. In einer Zeit, in welcher der lang gepflegte Konsens eines Miteinanders bröckelt, müsse am Frieden aktiv gearbeitet werden. „Wir wollen mit der Veranstaltung einen weiteren Leuchtturm des Miteinanders und für den Frieden in der Region setzen“, so die Lions-Präsidenten.

„Dem Jahr 2025 kommt für die Friedensstadt Augsburg eine ganz besondere Bedeutung zu“, schreibt die Schirmherrin des Festivals, Oberbürgermeisterin Eva Weber, zum Kleinen Friedensfest. Augsburg feiere das 375-jährige Jubiläum des Friedensfestes, und nun feiere genau in diesem Jahr der Club sein erstes „Kleines Friedensfest“ und erweitere damit sein soziales Engagement um einen neuen Baustein.

Bei dem Festival soll Geld für soziale Projekte gesammelt werden

Noch wird am Programm gearbeitet - geplant sind eine Bühne mit Live-Musik, Food-Trucks und Stände der Partner wie BRK, Feuerwehr, Maltester oder dem ukrainischen Verein Augsburg. Vor allem für die Kinder ist viel geboten. Es wird eine Hüpfburg geben, Kinderschminken und auch ein Blick in die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst wird möglich sein. Für die Erwachsenen gibt es neben Live-Musik und Essen Führungen auf den Gaskessel.

Beim Festival soll Geld für zwei soziale Projekte gesammelt werden. Die Hälfte der Einnahmen wird an bedürftige Kinder gehen, die andere Hälfte an das Programm der Lions „Helpf for Ukraine“. Da das Festival keinen Eintritt kostet, hoffen die Veranstalter auf möglichst viele Teilnehmer des Charity-Laufs um das Gaswerk-Gelände.

Veranstalter hoffen auf viele engagierte Sportler

„Auch der Lauf unterstreicht den integrativen Ansatz des kleinen Friedensfestes“, sagt Mitorganisator Philipp Blobel. Hier könnten ambitionierte Sportler gemeinsam mit Anfängern und sogar behinderten Sportlern auf der Strecke über das Gaswerkgelände laufen. Jeder Starter erhält einen Chip, über den die individuelle Leistung gemessen wird. Der Rundkurs ist 750 Meter lang - gelaufen wird 60 Minuten. Das Startgeld geht an den guten Zweck. „Jetzt hoffen wir, dass sich möglichst viele Sportler anmelden um mit ihrem Lauf Gutes zu tun“, so Blobel.

Das Kleine Friedensfest findet am 25. Mai von 10 bis 16 Uhr auf dem Gaswerkgelände statt. Gelaufen wird von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Tickets für den Lauf können ab sofort unter www.kleines-friedensfest.de gebucht werden.