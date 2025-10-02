Wegen Beziehung zu Opposition-Stadtrat: Augsburgs OB versetzt Sprecherin

Die Konstellation im Saal des Arbeitsgerichtes an diesem Donnerstagmorgen ist ungewöhnlich: Stella Plazibat, einst enge Mitarbeiterin im Büro von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), klagt gegen die Stadt. Dabei trat sie jahrelang für ihren Arbeitgeber nach außen auf, kommunizierte der Öffentlichkeit Entscheidungen und Schwerpunkte der Stadtregierung. Eine Weile war die 46-Jährige sogar ganz nah dran an der Stadtspitze: 2023 wurde sie Pressesprecherin der Oberbürgermeisterin und des OB-Referats. Doch dann wurde sie auf einmal innerhalb der Verwaltung versetzt. Eine Entscheidung, gegen die Plazibat nun vorging: Sie zog vor das Arbeitsgericht, um ihre alte Stelle wiederzubekommen. In der Verhandlung geht es an diesem Tag um (verspieltes) Vertrauen, Loyalität und politische Konstellationen.

Anlass für die Versetzung war offenbar die Tatsache, dass Plazibats Lebensgefährte Raphael Brandmiller für die Gruppierung Generation Aux im Augsburger Stadtrat sitzt, wo der Oppositionspolitiker nicht mit Kritik an Oberbürgermeisterin Eva Weber spart. Die private Beziehung allerdings, so argumentiert Plazibats Anwalt Marcus Klopfer in der Verhandlung, habe bereits bestanden, bevor seine Mandantin Sprecherin des OB-Referates geworden sei. Sie sei also sowohl der Oberbürgermeisterin als auch innerhalb der Verwaltung bekannt gewesen. Warum also wurde die 46-Jährige trotzdem versetzt?

Stadt wollte ihre Sprecherin vor einem „Interessenskonflikt“ bewahren

Eine Anwältin der Stadt betonte in der Verhandlung, man habe Plazibat keine Illoyalität vorgeworfen, sie aber vor einem bestehenden Interessenskonflikt schützen wollen. Eine Stadtsprecherin müsse gegenüber der Öffentlichkeit unangefochten sein, sie dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass es Verflechtungen in die Politik oder Entscheidungsfindungen gebe. Jener mögliche Interessenskonflikt sorgte innerhalb der Stadtspitze aber offenbar erst für Aufregung, als die Beziehung zwischen Plazibat und Oppositions-Stadtrag Brandmiller am Rande in einem Kommentar in unserer Zeitung erwähnt worden war. Hinzu kommt, dass Brandmiller zunächst Mitglied der Grünen-Fraktion im Stadtrat und damit Teil der schwarz-grünen Stadtregierung war. Im Dezember 2023 jedoch verließ er die Grünen und wechselte damit praktisch ins Oppositionslager.

Die Konsequenz: Plazibat musste ihren Posten räumen, obwohl es nie eine Verfehler oder illoyales Verhalten gegeben habe. Zunächst wurde sie nach Hause geschickt, um Überstunden abzubauen. Die Suche nach einer neuen Aufgabe innerhalb der Stadtverwaltung zog sich, bis der 46-Jährigen schließlich nach mehreren Angeboten die „strategische Kommunikation“ für ein Projekt zugeteilt wurde, das den Titel „Internationale Bauausstellung“ (IBA) trägt und das zehn Jahre laufen soll. Eine Aufgabe, mit der Plazibat, so wurde es in der Verhandlung deutlich, unzufrieden ist.

Icon vergrößern Stella Plazibat Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stella Plazibat Foto: privat

Die ehemalige Stadt-Sprecherin empfindet ihn als Versorgungsposten ohne größere Verantwortung. Es sei an ihr ein „Exempel statuiert“ worden, sagt Anwalt Klopfer, seine Mandantin sei ins „zweite oder dritte Glied“ abgeschoben worden. Um eine klassische Ausstellung, die interessierte Menschen besuchen können, handelt es sich bei der IBA nicht. Es ist vielmehr eine Art Stadtentwicklungsprojekt, bei dem bislang relativ wenig herumkam. „Ich habe im Moment nichts zu kommunizieren“, sagte Plazibat in der Verhandlung. Sie befinde sich ohne eigenes Verschulden in einem Job, „der überhaupt nicht meinen Fähigkeiten entspricht“.

Plazibat: „Habe in einem demokratischen System anscheinend den falschen Partner“

Ihr einziger „Fehler“, so Plazibat, sei, in einem demokratischen System „anscheinend den falschen Lebenspartner“ zu haben. Eine Anspielung, die als direkte Kritik an Eva Weber verstanden werden dürfte, hat sich die Oberbürgermeisterin im Lauf ihrer Amtszeit doch immer wieder als Kämpferin für die Demokratie hervorgetan. Interessant ist der berufliche Konflikt auch vor dem Hintergrund, dass Eva Weber, deren Mann, die einstige Sprecherin Plazibat und Stadtrat Brandmiller einst auch eine private Freundschaft verband. Doch die scheint, auch im Zuge der politischen Konstellation, offenbar reichlich abgekühlt zu sein.

Bezahlt wird Stella Plazibat auch in ihrer neuen Funktion bei der Stadt wie gehabt unter ihrer bisherigen Entgeltgruppe des öffentlichen Dienstes, ums Geld geht es also bei der Auseinandersetzung nicht. Die Anwältin der Stadt wurde am Donnerstag nicht müde zu betonen, es sei wichtig und Plazibats Aufgabe, eine „übergeordnete Strategie“ zu entwerfen; die neue Position erfülle damit „die Tarifmerkmale“. Eine Argumentation, die das Gericht nicht zu überzeugen schien: Der Vorsitzende Richter ließ bereits während der Verhandlung durchblicken, dass Plazibat mit ihrer Klage Erfolg haben könnte. Das Urteil fiel am Ende auch entsprechend aus. Plazibat könnte damit rein theoretisch auf ihren alten Posten zurückkehren.

Ob die frühere Sprecherin tatsächlich noch einmal als Sprecherin für das OB-Referat auftreten wird, dürfte dennoch fraglich sein. Erstens kann die Stadt gegen das Urteil Berufung einlegen. Zweitens ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeisterin Eva Weber und ihrer einstigen Sprecherin spätestens nach der Verhandlung kaum noch vorstellbar. In den vergangenen Monaten liefen bereits Gespräche um eine mögliche Einigung zwischen den Parteien, bislang aber ohne Erfolg. Plazibat möchte trotz aller Probleme bei der Stadt Augsburg bleiben. Sie habe dort immer gerne gearbeitet.