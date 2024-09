Erstmals startet eine 5. Klasse an der RWS ins Schuljahr

In der 5. Klasse stehen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenzimmer und werfen sich einen Ball zu. Derjenige, der den Ball gefangen hat, darf sagen, was er gerne in seiner Freizeit macht. „Das ist ein Kennenlernspiel“, sagt Klassenlehrerin Mirjam Huber. Sie hat die 23 Schüler nach der Begrüßung von Schulleiterin Christine Seiler in der Aula des Schulzentrums am Alten Postweg in ihr Klassenzimmer geführt und hat gemeinsam mit Co-Klassenlehrerin Kerstin Lück noch mehr Kennenlernspiele vorbereitet. So oder ähnlich werden viele Fünftklässler am Dienstagvormittag ihren ersten Schultag verbracht haben. An der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) ist es etwas Besonderes: Erstmals können Schüler direkt nach der Grundschule dorthin wechseln.

