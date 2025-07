Public Viewing: Wer die Fußball-EM der Frauen in Augsburg überträgt

Fußballfans, die spontan sind, können sich das Halbfinale der Frauenfußball-Europameisterschaft am Mittwochabend in Augsburg auch gemeinsam mit anderen Fans anschauen. Einige Lokale bieten die Möglichkeit eines Public Viewing an. Los geht es um 21 Uhr, dann spielt die deutsche Elf gegen Spanien um den Einzug ins Finale. Wir haben einige Lokale zusammengefasst, in denen die Spiele übertragen werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Café-Bar Corso in der Augsburger Maximilianstraße hat neben der Fußball-Übertragung auch Cocktails im Angebot, Speisen und eine „familiäre Atmosphäre“, wie Pächterin Katharina Ertl sagt. Platz ist für 90 Besucher. Und wer weiß: Vielleicht ist das Spiel mit einem Drink ja auch leichter zu überstehen. Schließlich geht es darum, ob die Deutschen ins Finale einziehen.

Public Viewing in Augsburg: Wo die Frauenfußball-EM übertragen wird

„Wir übertragen alles, was mit Fußball zu tun hat“, sagt Bojan Bošnjak (40), Inhaber der Café-Lounge Lennox am Katzenstadel. Das Lennox bietet 150 Sitzplätze und vier Flatscreens. Bei Bedarf werde im Außenbereich eine Großleinwand aufgezogen. „Die Nummer eins für Sportübertragungen“, wie Bošnjak die Lounge bezeichnet.

Auch das Altstadt-Café am Judenberg lockt Fußballbegeisterte mit der Übertragung der Frauen-EM. Des Weiteren präsentiert sich das 11er in der Dominikanergasse als Fußballkneipe. Sie zeigt den Fans jedes Spiel des Frauen-Fußballs auf drei Bildschirmen, die selbst von der Straße aus zu betrachten sind.