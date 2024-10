Riesenärger: Augsburg nimmt sich bei Frauen-EM frühzeitig aus dem Spiel

Im Jahr 2029 wird womöglich die Frauen-Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Augsburg gehört nicht zu den Austragungsorten. Die Stadt hat sich frühzeitig aus dem Spiel genommen. Es besteht kein Interesse an einer Bewerbung. Diese politische Entscheidung fiel hinter verschlossenen Türen. Sie wird inhaltlich von CSU und Grünen getragen. Es hagelt scharfe Kritik. Der ehemalige Sportreferent Dirk Wurm (SPD) sagt: „Es ist ein Trauerspiel, was sich die schwarz-grüne Regierung alles leistet. Sich nicht als EM-Standort zu bewerben, ist ein schwerer Fehler und ein großer Imageschaden für die Sportstadt Augsburg.“ Sie zeige einmal mehr die Ambitionslosigkeit und den fehlenden Mut der Stadtregierung.

