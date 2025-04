Ideen, die Lust auf die Zukunft machen

Zugegeben, die Zukunft war, um es mit Karl Valentin zu sagen, womöglich schon mal besser. Wo eine schwache Wirtschaft, globale Krisen und Donald Trump das Heute prägen, schauen viele eher sorgen- als hoffnungsvoll aufs Morgen. Dabei gibt es im Hier und Jetzt so viele gute Ideen, in denen enormes Veränderungspotenzial und damit eine bessere Zukunft steckt. Diesen Innovationen und den Menschen dahinter widmen wir uns in der „Themenwoche Zukunft“ Wir sprechen mit der Transformationsforscherin Maja Göpel, mit der Sozialunternehmerin Auma Obama und bereits am Montagabend mit Karl-Theodor zu Guttenberg bei „AZ Live“ über die Zukunft – in ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Dimension. Wir porträtieren innovative Unternehmer aus Deutschland und der Region.

Future Week Augsburg mit Dutzenden Veranstaltungen

Die Themenwoche ist Teil der Future Week Augsburg, die unsere Zeitung gemeinsam mit der Stadt Augsburg organisiert. Unter dem Motto „Die Zukunft ist jetzt!“ bringen Dutzende Veranstaltungen Menschen zusammen und mit neuen Technologien in Kontakt. Die Technische Hochschule ist mit einem KI-Schaufenster dabei, die Stadt mit dem Future Store in der Annastraße und unsere Zeitung mit Formaten, in denen Jung und Alt voneinander lernen. Am Dienstag gibt es um 16.30 Uhr eine Gesprächsrunde für junge Menschen mit der Managerin Vera Schneevoigt, am Freitag um 14 Uhr einen Medienkompetenz-Workshop für Senioren. Absoluter Höhepunkt der Future Week ist auch in diesem Jahr das große Rocketeer Festival mit 1500 Gästen im Kongress am Park.