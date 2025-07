Dank Regen genug Wasser im Eiskanal – reicht das für den Weltcup in einem Monat?

Wenn es regnet, freuen sich die Kanuten. Nachdem der Frühsommer den Paddlern einen trockengelegten Eiskanal beschert hatte, ist die Wildwasserstrecke aktuell ordentlich mit Wasser gespeist. So können sich die Profis aus der Nationalmannschaft optimal auf die ausstehenden Höhepunkte vorbereiten: das Weltcupfinale in Augsburg und die Weltmeisterschaft in Penrith bei Sydney. Doch ob das Wasser im Lech und in den Stauseen bereits jetzt für den Weltcup in einem Monat ausreicht, ist noch ungewiss.

Der Augsburger Eiskanal ist abhängig von den Wasserständen im oberen Lechtal und den Staustufen, insbesondere des Forggensees im Allgäu. Damit der Wildwasserkanal geflutet werden kann, muss der Lech kurz vor Augsburg mindestens 50 Kubikmeter pro Sekunde führen. Derzeit liegt der Wert laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern deutlich über 200 Kubikmetern pro Sekunde. Seit etwa drei Wochen fließt die Strömung wieder durchgehend durch den Kanal, dank der Regenfälle können Augsburgs Topkanuten im wilden Wasser trainieren.

Kanu-Weltcup auf dem Eiskanal: Ob das Wasser reicht, ist noch nicht sicher

Für den Weltcup Anfang September, der das Finale der internationalen Wettkampfserie darstellt, ist das ein gutes Zeichen. Organisator Fabian Dörfler ist mit dem Wasserstand zufrieden. „Man wiegt sich jetzt erstmal in Sicherheit“, sagt der ehemalige Weltmeister. „Ob das dann aber am Ende auch reicht, kann man noch nicht zu 100 Prozent sagen.“ Deshalb steht er mit der Stadt Augsburg in Kontakt und wünscht sich, dass die Verantwortlichen einen Plan B in der Schublade haben. „Die Gespräche sollten frühzeitig geführt werden, dass man nicht erst wieder drei Tage vorher anfängt zu überlegen“, fordert Dörfler.

Im April, Mai und Ende Juni war der Pegel deutlich zu niedrig. In der Zeit war die Wildwasserstrecke geschlossen, die Kanuten mussten auf den weniger wilden Jugendkanal ausweichen oder fuhren ins Trainingslager. Die Durchführung der nationalen Qualifikation in Augsburg stand auf der Kippe, der ECA Cup im Juli, ein internationaler Nachwuchswettkampf, musste teilweise auf dem Jugendkanal stattfinden. Bundestrainer Klaus Pohlen sah nicht nur ein Problem für die Trainingsbedingungen der Spitzenathleten. Auch für den Kanunachwuchs sei die lange Phase ohne Wildwassertraining problematisch: „Wer soll denn bei den Olympischen Spielen in zehn Jahren an den Start gehen, wenn wir den Nachwuchs nicht mehr in die Weltspitze bringen?“, fragte sich Pohlen Ende Juni.

Weltcup soll auch 2026 wieder auf dem historischen Wildwasserkanal stattfinden

Mitte Juli stellte eine Taskforce im Sportausschuss zwei Möglichkeiten vor, den Eiskanal in Zukunft auch bei niedrigem Lechpegel mit Wasser zu versorgen. „Es geht alles immer etwas langsamer als man gerne hätte“, sagt Dörfler zu den Plänen. „Aber es tut sich was, das ist schon mal gut.“ Trotz der anhaltenden Wasserthematik wird Augsburg auch im kommenden Jahr voraussichtlich wieder einen Kanu-Weltcup ausrichten.