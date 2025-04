Gewalttat in Maxstraße: Polizei soll Halid S. kurz zuvor besucht haben

Nach der Gewalttat in der Maximilianstraße vor zwei Wochen galt Halid S. als untergetaucht. Jetzt am Donnerstag wurde er schließlich festgenommen. Der 22-Jährige, einer der fünf Tatverdächtigen in dem Fall mit mutmaßlich homophoben Hintergrund, befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er wird der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Nun gibt es ein weiteres Detail zu dem jungen Mann, der 2019 im Alter von 17 Jahren am Königsplatz bei einem Streit einen Mann totgeschlagen hatte. Nur wenige Stunden vor der Tat in der Maxstraße soll die Polizei ihn aufgesucht haben.

